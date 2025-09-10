Edirne'de Antrenörlere Yeme Bozuklukları Eğitimi Düzenlenecek

Edirne'de antrenörlere yönelik yeme bozuklukları eğitimi düzenlenecek.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Roma La Sapienza Üniversitesi işbirliğinde yürütülen MY FIT FRIEND Erasmus+ Spor Projesi kapsamında antrenörlere ve spor salonu eğitmenlerine yönelik eğitim verilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 15 Eylül gerçekleştirilecek eğitim saat 10.30'da başlayacak.

Proje sporcularda vücut imajı sorunları ve yeme bozukluklarının erken dönemde tespit edilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Katılımcılara proje tanıtımı, yeme bozuklukları ve vücut imajı, psikiyatrik ve epidemiyolojik değerlendirmeler ile genç sporculara yaklaşım yöntemleri gibi başlıklar aktarılacak.

Eğitime, antrenör veya spor salonu eğitmeni olan, spor ve fiziksel aktivite alanında en az 2 yıl deneyime sahip, gençlerle aktif çalışan kişiler başvurabilecek.