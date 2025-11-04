Haberler

Doğuştan Kalpte Delik Hastalığı: Modern Kapalı Yöntemle Tedavi İmkanları

Doğuştan Kalpte Delik Hastalığı: Modern Kapalı Yöntemle Tedavi İmkanları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, çocuklukta fark edilmeyen Atrial Septal Defekt (ASD) hastalığının erişkinlikte çarpıntı ve nefes darlığı gibi sorunlara yol açtığını belirtiyor. Modern kapalı yöntemlerle tedavi, hastalar için büyük avantajlar sağlıyor.

ÇOCUKLUKTA fark edilmeyen 'kalpte delik' (ASD) hastalığının erişkinlikte çarpıntı ve nefes darlığı ile kendini gösterdiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Doğuştan gelen kalpte delik sorununun modern kapalı yöntemlerle tedavisi hastalar için büyük bir avantaj sağlıyor" dedi.

Halk arasında 'kalpte delik' olarak bilinen Atrial SeptalDefekt (ASD), çoğu zaman doğuştan gelen yapısal bir kalp sorunudur. Ancak bu durumun erken yaşta saptanmadığında erişkin dönemde çarpıntı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetlere yol açtığını belirten Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, modern kapalı yöntemlerle tedavi imkanının hastalar için büyük bir avantaj sağladığını dile getirdi.

'BU BELİRTİLER HAYATİ ÖNEME SAHİP'

Prof. Dr. Okuyan, "ASD, kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasında doğuştan oluşan bir deliktir. Bunlar bebeklikte kendiliğinden kapanamazlar ve yaş ilerledikçe çarpıntı, nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleriyle ortaya çıkabilir. Delik büyüdükçe kalbin sağ tarafında yüklenme başlar, basınç yükselir ve ciddi olgularda kirli kanın sisteme karışmasına bağlı morarma görülebilir" diye konuştu.

'AÇIK CERRAHİDEN KAPALI YÖNTEME'

Eskiden açık cerrahi ile yama yöntemi uygulanan ASD'lerin, artık modern teknolojiler sayesinde kapalı yöntemle tedavi edilebildiğini belirten Prof. Okuyan, "Kasıktan girilen anjiyografik yöntemle, hastaya uygun ASD kapatma cihazlarıyla işlem yaklaşık 15 dakika sürüyor. İyi bir anatomik değerlendirme, ekokardiyografi ve gerekirse tomografi veya MR ile destekleyici görüntüleme yöntemleri kullanıyoruz. Böylece hastalar daha hızlı ve güvenli bir şekilde sağlığına kavuşuyor" dedi.

'BU UYARIYA KULAK VERİN'

Prof. Dr. Okuyan sözlerini şöyle tamamladı:

"ASD'ler çoğunlukla erken saptandığı için tedavi şansı yüksek. Ancak ileri olgularda geri dönüşü olmayan kalp hasarına yol açabilir. Bu nedenle düzenli kontroller ve uygun tetkikler hayati önem taşıyor"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.