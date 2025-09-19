Doğuştan İşitme Engelli Alperen'in Yardım Kampanyası

ZONGULDAK'ta, doğuştan işitme engelli Alperen Aslan (24), 2021 yılında Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda milli formayı giymek için seçmelere hazırlanırken, bir hafta kala balkondan düşerek omuriliğini kırdı. Yürüyemeyen, tedavisi için omurilik pili ameliyatı olması gereken Aslan için ailesi, Valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinde yaşayan doğuştan işitme engelli Alperen Aslan, Brezilya'da yapılacak Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na milli formayı giymek için seçmelere hazırlanırken 2021 yılında amcasının evinin balkonundan sırtüstü yere düştü. Düşmenin etkisiyle Aslan'ın omuriliği kırıldı. Belden aşağısını hissetmeyen Aslan'ı, ailesi, çeşitli hastanelerde tedavi ettirmeye çalıştı. Fizyoterapi süreciyle kendi kendine oturmaya başlayan Aslan'ın yürümesi için ailesi, tek umudun İstanbul'da özel bir hastanede yapılacak 'omurilik pili ameliyatı' olduğunu, maddi durumları yetmediğinden 65 bin dolar olan ameliyat ücretini karşılayabilmek için Valilik onaylı yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

'KENDİ İMKANLARIMIZLA BAŞARAMAYIZ'

Oğlunun omurilik pili ameliyatı ile yürüme umudu olduğunu anlatan Gülten Aslan (47), "Doğuştan işitme engelli. 2021 yılında yüksekten düşmeyle de omurilik felci oldu. Evimizin balkonunda oturmuş, arkaya doğru mermerle birlikte düşüyor. Düşünce de omurilik kemiği kırılıp belden aşağısını hiç hissetmiyor. Çeşitli hastanelerde fizik tedavi gördük. Bir sonuç alamadık. Şimdi İstanbul'da bir hastanede, omurilik pili, bu pil omuriliğe yerleştirilip sinirlere uyarı verip tekrar yürümemize vesile olacak inşallah. 65 bin dolar istiyor doktorumuz ve bu da bizi aşıyor. Bunu kendi imkanlarımızla başaramayız. O yüzden Valilik onaylı yardım kampanyası başlattık. 1 ay olacak kampanyamızı başlatalı ve daha yüzde 30'dayız" dedi.

'SEÇMELERDEN 1 HAFTA ÖNCE KAZA GEÇİRDİ'

Kazadan önce oğlunun termik santralde de çalıştığını söyleyen Gülten Aslan, "Alperen, çok aktif bir çocuktu. Atletizmde işitme engelliler koşucusuydu. Tekvando yapıyordu, çalışıyordu. Kaza olmasaydı, Brezilya'ya gidip milli takım müsabakalarına katılıp, derece yaparsa milli takıma girecekti. Orada büyük bir şansımız vardı derece yapabilmesi için. Seçmelerden bir hafta önce kaza geçirdik. Vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Bir an önce bu parayı toplayıp Alperen'in tekrar yürümesi için bir umut ışığı var. Biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz, kendimiz için değil onun için. Tekrar yürüsün, hayata tutunsun istiyoruz" diye konuştu.

Ameliyat olmak istediğini işaret diliyle de söyleyip, kendisini zorlukla ifade eden Alperen Aslan, "Yardım istiyorum, ameliyat istiyorum, yürümek istiyorum. Yardım etsinler lütfen" dedi.