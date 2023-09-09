Doğal Bal Tüketimi ve Sahte Bal Uyarısı

BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Dalkıran, doğal balın önemini vurgulayarak tüketicilere sahte bal tuzaklarından kaçınmaları için uyarılarda bulundu. Balın kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için dikkat edilmesi gereken temel kuralları anlattı.

BETAV Balcılık ve Arıcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Dalkıran doğal balın önemini vurgulayarak tüketicilere sahte bal tuzaklarından kaçınmaları için uyarılarda bulundu. Balın kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için dikkat edilmesi gereken temel kuralları anlatan Dalkıran, sağlığı korumak ve yerel arıcılığı desteklemek amacıyla bilinçli tüketici olmanın önemine dikkat çekti.

"Balın kökeni, üretim süreci için belirleyici bir faktördür" diyerek, güvenilir kaynaklardan gelen balın tercih edilmesi gerektiğini belirten Dalkıran, yerel üreticiler ve çiftliklerin genellikle daha güvenilir olduğunu vurgulayarak bu şekilde balın kaynağının daha iyi kontrol edilebileceğini söyledi. Bal etiketinin dikkatlice okunması gerektiğine dikkat çeken Dalkıran, "Doğal balın içeriği sadece bal olmalıdır" dedi. Şeker veya diğer katkı maddeleri içeren ballardan kaçınılması gerektiğini belirten Dalkıran, sahte balların tatlandırıcılar veya şeker eklenerek üretildiği için bu detaylara özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

"KRİSTALLEŞME KONTROLÜ"

Balın doğal bir süreç içerisinde kristalleşebileceğini söyleyen Dalkıran, bazı sahte balların hızla kristalleşebileceğine, bu nedenle hızlı kristalleşen balların muhtemelen işlenmiş veya sahte ballar olduğuna işaret etti. Gerçek doğal balın üretim sürecinin ve işlenmesinin belirli bir maliyet gerektirdiğini belirten Dalkıran, "Eğer bir bal teklifi çok ucuzsa, bu durumda dikkatli olun. Aşırı ucuz ballar genellikle kalite ve güvenilirlik açısından sorunludur" dedi.

"ARICININ İZİNİ SÜRÜN"

Balın kaynağını bulmak için arıcının izini sürmeye çalışmanın önemini vurgulayan Dalkıran, güvenilir arıcıların ürünlerini tanıtmaktan çekinmeyeceğini ve soruları içtenlikle yanıtlayacaklarını söyledi. İyi bir arıcının bal üretim sürecini açıklamaktan mutluluk duyacağını söyleyen Dalkıran, yerel ürünlerin genellikle daha taze ve güvenilir olduğunu vurguladı.

Dalkıran, doğal balın sadece lezzetli bir tatlı olmanın ötesinde sağlık için birçok faydası olduğunu belirterek, doğal balın bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini, içeriğinde bulunan antioksidanların vücuda destek sağladığını ve hastalıklara karşı direnci artırabileceğini söyledi.

Dalkıran ayrıca doğal balın balgam söktürücü ve yatıştırıcı özellikler taşıdığını da belirterek, bu sayede öksürük ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıkları hafifletebileceğini ve balın cilt sağlığında da önemli bir rol oynadığını belirtti. Dalkıran, "Bitlis balı, yüzyıllardır üretilen eşsiz bir doğal üründür. Bu bal hem tat hem de sağlık açısından zengin bir kaynaktır" dedi.

"HEM BÖLGEYE HEM DE ÜLKE EKONOMİSİNE FAYDALI"

Dalkıran'ın açıklaması şöyle:

"Bitlis balının yüksek antioksidan içeriği, vücut için oldukça faydalıdır. Ayrıca, bu ürünü üreten yerel arıcılarımız için bir geçim kaynağıdır. Bitlis balı ayrıca bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sağlar. Bitlis balı, sadece bir gıda ürünü değil aynı zamanda Bitlis'in kültürel mirasının bir parçasıdır. Dünya çapında ödüle layık görülen bu özel balın korunması ve tanıtılması, hem bölgenin kalkınmasında hem de uluslararası tanıtımda önemli bir rol oynamaktadır."

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