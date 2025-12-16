Haberler

Diş tedavisi fiyatları araba fiyatını geçti!
Güncelleme:
Özel bir klinikte diş tedavisi yaptıran bir vatandaş, tedavi ücretinin yıllar önce aldığı arabaya eşdeğer olduğunu belirtti. Çene açıklığının dar olması nedeniyle devlet hastanesinde tedavi olamadığını ifade eden vatandaş, bir dişine kanal tedavisi, diğerine dolgu yaptırdığını ve bu işlemler için ödediği ücretin 4 yıl önce aldığı 1993 model bir araba fiyatına denk geldiğini söyledi.

  • Bir vatandaş, dişine yaptırdığı kanal tedavisi ve dolgu için ödediği ücretin, 4 yıl önce 1993 model bir araba almaya yetecek miktarda olduğunu belirtti.
  • Vatandaşın söz ettiği 1993 model arabanın güncel fiyatı 75 bin ile 100 bin lira arasında değişiyor.

Artan yaşam maliyetleri bu kez dişçi koltuğunda kendini gösterdi. Özel bir klinikte yaptırdığı kanal tedavisi ve dolgu sonrası ödediği ücret karşısında adeta nutku tutulan bir vatandaş, "Bu parayla 4 yıl önce 1993 model bir araba almıştım" diyerek gelinen noktayı tek cümleyle özetledi.

ARABA FİYATINA DİŞ DOLGUSU

Ödediği rakamı açıklamayan vatandaş, yaşadığı durumu şu sözlerle özetledi:

"Enflasyonu size şöyle anlatayım… Bir dişime kanal tedavisi, bir dişime de dolgu yaptırdım. Buraya verdiğim parayla, 4 sene önce 1993 model bir araba almıştım."

"MECBUR KALDIM ÖZELDE YAPTIRIYORUM"

Tedavi tercihini de açıklayan vatandaş, çene açıklığının dar olması nedeniyle özel klinik dışında seçeneği olmadığını belirterek, artan sağlık giderlerinin vatandaş üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan sözler kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı artan tedavi ücretlerine tepki gösterdi.

Vatandaş ise yaşadığı durumu tek cümleyle özetledi:

"Allah hepimizin yardımcısı olsun."

O ARABANIN ŞİMDİKİ FİYATI

Veryansınını bu sözlerle dile getiren vatandaşın söz ettiği arabanın bugünkü fiyatı ise 75 bin ile 100 lira arasında değişiyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (1)

Metin Yalcin:

En kaliteli ve en hesaplı diş tedavisi Kırıkhan'da yapılır aklınızın bir köşesine yazın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title