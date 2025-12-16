Diş tedavisi fiyatları araba fiyatını geçti!

Artan yaşam maliyetleri bu kez dişçi koltuğunda kendini gösterdi. Özel bir klinikte yaptırdığı kanal tedavisi ve dolgu sonrası ödediği ücret karşısında adeta nutku tutulan bir vatandaş, "Bu parayla 4 yıl önce 1993 model bir araba almıştım" diyerek gelinen noktayı tek cümleyle özetledi.

ARABA FİYATINA DİŞ DOLGUSU

Ödediği rakamı açıklamayan vatandaş, yaşadığı durumu şu sözlerle özetledi:

"Enflasyonu size şöyle anlatayım… Bir dişime kanal tedavisi, bir dişime de dolgu yaptırdım. Buraya verdiğim parayla, 4 sene önce 1993 model bir araba almıştım."

"MECBUR KALDIM ÖZELDE YAPTIRIYORUM"

Tedavi tercihini de açıklayan vatandaş, çene açıklığının dar olması nedeniyle özel klinik dışında seçeneği olmadığını belirterek, artan sağlık giderlerinin vatandaş üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan sözler kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı artan tedavi ücretlerine tepki gösterdi.

"Allah hepimizin yardımcısı olsun."

O ARABANIN ŞİMDİKİ FİYATI

Veryansınını bu sözlerle dile getiren vatandaşın söz ettiği arabanın bugünkü fiyatı ise 75 bin ile 100 lira arasında değişiyor.