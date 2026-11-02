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Dallıkavak Tüneli açıldı, Erzurum-Rize yolu 4,6 kilometre kısaldı

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Dallıkavak Tüneli açıldı, Erzurum-Rize yolu 4,6 kilometre kısaldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları'nın hizmete açıldığını, Erzurum-Rize güzergahında yolu 4,6 kilometre kısalttığını duyurdu. Tünel seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşürürken yılda 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hizmete açılan Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Erzurum'u Rize'ye bağlayan güzergahta mevcut yolu 4,6 kilometre kısalttığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "2 bin 349 metre rakımdaki Dallıkavak Geçidi'nin sert rüzgarını, yoğun karını ve sekiz keskin virajını geride bırakarak sürücülerimize daha güvenli ve konforlu bir geçiş sağladık. Seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdüğümüz projemizle zamandan ve akaryakıttan yılda toplam 103,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Yıllık karbon salımını bin 334 ton azaltacak tünelimizle Erzurum'un doğal güzelliklerini korurken Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ulaşımı da güçlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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