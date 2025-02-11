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Bir firmanın, ürettiği çikolataya ilaç etken maddesi kattığı ortaya çıktı

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Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'ne her geçen gün yenileri ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca güncellenen son listede bir firmanın, ürettiği çikolataya ilaç etken maddesi kattığı tespit edildi.

Halkın sağlığını tehlikeye atıp, gıdada sahtekarlık yapan firmalara bu kez çikolatacılar eklendi. Bakanlık tarafından yayımlanan son "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde "Çikolata ve Kakao Ürünleri" bölümünde dikkat çeken bir ürün yer aldı.

"SHEKSPİR MATBAA REKLAM İNŞAAT AMBALAJ TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - XOFT İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş." nin ürettiği "JETT PLUS" marka çikolatanın içinde ilaç etken maddesi tespit edildi.

Firmanın İstanbul Zeytinburnu'nda faaliyet gösterdiği bildirildi.

Bir firmanın, ürettiği çikolataya ilaç etken maddesi kattığı ortaya çıktı

Bir firmanın, ürettiği çikolataya ilaç etken maddesi kattığı ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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