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Bilecik'te 30 bisikletli, diyabeti önlemek için 5 kilometre pedal çevirdi

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Bilecik'te 30 bisikletli, diyabeti önlemek için 5 kilometre pedal çevirdi
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Bilecik'te Bisikletliler Derneği ve Türk Diyabet ve Obezite Vakfı işbirliğiyle düzenlenen bisiklet turuna 30 kişi katıldı. Katılımcılar, Sağlıklı Hayat Merkezi önünde fiziksel aktivite yapıp yaklaşık 5 kilometre pedal çevirerek Bilecik Şehir Ormanı'nda turu tamamladı.

Bilecik'te, Bisikletliler Derneği ile Türk Diyabet ve Obezite Vakfı işbirliğinde bisiklet gezisi gerçekleştirildi.

Bisikletliler Derneği İl Temsilciliğince organize edilen, Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi önünden başlayan geziye katılan 30 bisikletliye, tur öncesinde Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli uzman fizyoterapist Tuğçe Baki tarafından fiziksel aktivite ve egzersiz yaptırıldı.

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz, AA muhabirine, "Hareket et diyabeti önle" temasıyla düzenledikleri tura her yaştan katılımcının olduğunu söyledi.

Günlük yaşamda hareket ederek, tüm hastalıklardan korunabileceğini ifade eden Yavuz, "Sağlıklı yaşam için hareket etmeliyiz. Aynı zamanda sağlıklı yaşam kültürünü toplumun her kesimine yaymayı hedefliyoruz. Bisiklet, en sağlıklı sporlardan biridir. Bisiklet kullanımının artırılmasını da amaçlıyoruz." dedi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nden yaklaşık 5 kilometre pedal çeviren bisikletliler, Bilecik Şehir Ormanı'nda turu tamamladı.

Kaynak: AA
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