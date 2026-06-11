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Bayburt'ta küçükbaş hayvanlara yönelik kimliklendirme ve aşılama çalışmaları sürüyor

Bayburt'ta küçükbaş hayvanlara yönelik kimliklendirme ve aşılama çalışmaları sürüyor
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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sağlıklı hayvancılık hedefiyle kuzu ve oğlaklara kulak küpesi takarak kimliklendirme ve aşılama yapıyor. Sürü sağlığı ve güvenli üretim için saha çalışmaları sürüyor.

Bayburt'ta küçükbaş hayvanlara yönelik kimliklendirme ve aşılama çalışmaları il genelinde devam ediyor.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 'Sağlıklı hayvancılık ve güvenli üretim' hedefiyle köy ve işletmelerde saha çalışması yürütüyor. Çalışmalar kapsamında kuzu ve oğlaklara kulak küpesi takılarak kimliklendirme işlemleri yapılıyor, gerekli aşı uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Kimliklendirme işlemleriyle küçükbaş hayvan varlığının kayıt altına alınması ve hayvan hareketlerinin takip edilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Aşılama çalışmalarıyla da sürü sağlığının korunması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele sürecine katkı sağlanıyor.

Ekipler ayrıca yetiştiricilere bakım, besleme ve hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Sürdürülebilir hayvancılık ve güvenli gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının, il genelindeki tüm hayvancılık işletmelerinde periyodik programlar dahilinde devam edeceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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