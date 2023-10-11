Bal satışlarına 'grip' etkisi: Kilosu 800 TL olan kestane balına ilgi arttı Havaların soğumasıyla artan grip ve soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle bazı vatandaşlar şifayı doğal besinlerde aramaya başladı.

Bal satışlarına 'grip' etkisi: Kilosu 800 TL olan kestane balına ilgi arttı

SAMSUN - Havaların soğumasıyla artan grip ve soğuk algınlığı şikayetleri nedeniyle bazı vatandaşlar şifayı doğal besinlerde aramaya başladı.

Samsun'da serinleyen havayla birlikte mevsimler hastalıklar kendini gösterdi. Mevsim değişimi özellikle grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları beraberinde getirdi. Doğal antibiyotik görevi gören ve birçok hastalığa şifa olduğu bilinen bala rağbet arttı. Bal satan esnaf özellikle çocuğu hasta olan ebeveynlerin kestane balı ve karışım şeklinde bal tercih ettiğini söyledi.

Bal satıcısı Gaye Şenoğlu, "Özellikle çocukların okula başlamasıyla ve havaların soğumasıyla bala ilgi arttı. Kestane balına daha çok talep var. Balın şifa olduğu ve gribe iyi geldiği biliniyor. Çocuklarında geçmeyen bir öksürük olduğundan dolayı ebeveynler karışım da yaptırıyor. En çok ilgi gören kestane balından sonra kütük karakovan balı satıyoruz. Bu hiç ışık almadan üretilen bir baldır. Bal fiyatları 200 ile 800 TL arasında değişiyor. İnsanlar ihtiyaçları kadar alıyor" dedi.

Bal çeşitlerinin kilogram fiyatları ise şu şekilde: Kestane balı 800 TL, sedir balı 370 TL, çiçek balı 200 TL, yayla balı 370 TL, hayıt balı 300 TL, geven balı ise 350 TL.