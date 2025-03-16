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Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş
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Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını hiçe sayan markaları bir bir ifşa etmeye devam ediyor. Gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığını belirleyen güncellenmiş listeyi paylaşan Bakanlığın son verilerine göre piyasada yaygın olarak satılan ünlü bir bal markası da çiçek balı ve petekli balda sahtecilik yapmış.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerinin sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Güncellenen taklit ve tağşiş listesi, tüketicilerde şaşkınlık yarattı.

Bakanlık, piyasada yaygın olarak satılan ünlü bir bal markasının kalite standartlarına uymadığını duyurdu.

ÜNLÜ BAL MARKASINDA HİLE

Bakanlık tarafından 11 Mart tarihinde açıklanan listede, GURME ŞARKÜTERİ AVM UMUT EREN-ELİF LEYLA BİLGE firmasına ait çiçek balı ve petekli balda sahtecilik belirlendi.

TÜKETİCİ SAĞLIĞI RİSK OLUŞTURUYOR

Bu ürünlerde doğal balın yanı sıra yabancı maddelerin yer aldığı ve bunun tüketici sağlığı için risk oluşturduğu ifade edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

İsmi İfşa bakanlığı yapın bari

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