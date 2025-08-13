Bakanlık, Halk Sağlığını Tehdit Eden 23 Ton Gıda Maddesi Ele Geçirdi

Bakanlık, Halk Sağlığını Tehdit Eden 23 Ton Gıda Maddesi Ele Geçirdi
TARIM ve Orman Bakanlığı, Ankara'da yapılan denetimlerde 23 bin 919 kilogram gıda maddesi ve 2 bin litre sıvı gıda ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen ürünlerin izlenebilirliği olmayan ve bozulmuş olduğu belirtildi.

Bakanlığın Next Sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Halk sağlığını tehdit eden gıdalara karşı denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Ankara Yenimahalle'de Gıda Kontrol görevlilerimiz ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerçekleştirilen denetimlerde, 23 bin 919 kilogram gıda maddesi, 2 bin litre sıvı gıda ve 320 bin adet gıda etiketi ele geçirildi. Tespit edilen bozulmuş, niteliği değiştirilmiş ve izlenebilirliği olmayan gıda ürünleri ile etiketsiz ürünler incelenerek gerekli işlemler başlatıldı. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerimize durmaksızın devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
