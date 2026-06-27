Bakan Memişoğlu'ndan 'Yerli Kalp Akciğer Makinesi' paylaşımı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye taradından üretilen "Yerli Kalp Akciğer Makinesi" hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Memişoğlu, 'Türk Sağlık Sanayiinin dönüm noktası' notuyla sosyal medya hesabından yerli kalp ve akciğer makinesinin üretimine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Üreten sağlık vizyonumuzun göz bebeği; mühendislerimizin ve hekimlerimizin alın teri. Türk imzasını sağlık teknolojilerinde daha güçlü göreceğiz. Çok yakında yeni müjdelerle" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı