BAĞ-KUR borcu olanlara müjde
Genel sağlık sigortası ve Bağ-Kur prim borcu bulunanların devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almasına imkan tanıyan uygulamanın süresi bir yıl uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 31 Aralık 2025'te sona ermesi öngörülen düzenleme 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak.
Konuya ilişkin, kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabilecekleri belirleyen ilgili kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karar kapsamında, 31 Aralık 2025 tarihinde sona ermesi öngörülen BAĞ-KUR ve GSS prim borçlularının devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetine erişimini düzenleyen uygulamanın süresi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.