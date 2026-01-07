Haberler

BAĞ-KUR borcu olanlara müjde

BAĞ-KUR borcu olanlara müjde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genel sağlık sigortası ve Bağ-Kur prim borcu bulunanların devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almasına imkan tanıyan uygulamanın süresi bir yıl uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, 31 Aralık 2025'te sona ermesi öngörülen düzenleme 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak.

  • Bağ-Kur ve genel sağlık sigortası prim borçlularının devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alabilmelerine imkan tanıyan uygulama 2026 yılı sonuna kadar sürecek.
  • Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2025'te sona ermesi öngörülen uygulamanın süresi 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.

Bağ-Kur ve genel sağlık sigortası (GSS) prim borçlularının devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alabilmelerine imkan tanıyan uygulama 2026 yılı sonuna kadar sürecek.

Konuya ilişkin, kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanabilecekleri belirleyen ilgili kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

2026 SONUNA KADAR UZATILDI

Karar kapsamında, 31 Aralık 2025 tarihinde sona ermesi öngörülen BAĞ-KUR ve GSS prim borçlularının devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmetine erişimini düzenleyen uygulamanın süresi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı

Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru
WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

Daha 20 yaşındaydı! Feci şekilde can verdi
Anthony Musaba'nın zor anları

Röportaja gelir gelmez olanlar oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı

Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru
Yasak aşk yaşayan iki ezeli düşman! Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı

Kurt ile kangal çiftleşti, ortaya acayip bir tür çıktı
Kütahya polisi, 216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadını İstanbul'da yakaladı

216 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı