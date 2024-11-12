Artvin'de Diyabetle Mücadele İçin Yürüyüş Düzenlendi

Artvin'de, diyabetle mücadeleye destek vermek, farkındalığı artırmak ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesince organize edilen yürüyüşe, öğrenci ve öğretim üyeleri katıldı.

"Hoş geldin hareket evlada diyabet" yazılı pankart açan grup, Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Hemşirelik Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Amine Terzi, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin, en ciddi toplum sağlığı sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun verilerine göre, dünya genelinde 537 milyon insanın diyabetle yaşadığını belirten Terzi, bu sayının 2045'e kadar 783 milyona ulaşacağının öngörüldüğünü aktardı.

Türkiye'de 7 milyondan fazla insana diyabet tanısı konulduğunu vurgulayan Terzi, "Dahası, diyabet kaynaklı sakatlıklar ve ölümler de her geçen yıl yükselmektedir. 2021'de diyabete bağlı olarak 6,7 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir ki bu her 5 saniyede bir kişinin diyabet yüzünden hayatını kaybetmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Terzi, diyabetin önlenmesinin doğru tedavi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla mümkün olabileceğine dikkati çekerek, "Hepimize düşen görev, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetimi gibi alışkanlıkları hayatımıza dahil etmek ve çevremizdeki insanları da bilinçlendirmektir." dedi.