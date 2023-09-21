Alzheimer Hastalığına Karşı Akıllı Cihazlar Öneriliyor

Alzheimer hastalığının küresel çaptaki artışı ve tanı konulmamış hastaların yüksek oranı üzerine yapılan araştırmalar, akıllı cihazların unutkanlık üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösteriyor.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nün gelmesiyle birlikte bu konuda farkındalık yaratmak için çalışmalar sürdürülürken, B2Press incelediği araştırmalar doğrultusunda Alzheimer'ın küresel çaptaki karnesini açıkladı. Yapılan incelemelerde, en yaygın görülen demans türü olan ve beyin hücrelerinin yok olmasına yol açan nörolojik hastalık Alzheimer vakalarının hızla arttığı görüldü.

Alzheimer'ın düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarının işlevini kaybetmesine neden olduğu belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı veriler, dünya çapında 55 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunduğunu ortaya koydu. Bu sayının 2050'ye kadar 139 milyona çıkması beklenirken, olası vakaların yüzde 5'i Avrupa ülkelerini işaret ediyor.

ALZHEİMER HASTALARININ YÜZDE 75'İNE TANI KONMADI

Online PR servisi B2Press, vaka sayılarının artışının yanı sıra globalde Alzheimer hastalarının yüzde 75'ine henüz tanı konulmadığının ve bu oranın orta gelirli ülkelerde yüzde 90'a kadar çıktığının altını çiziyor. Son dönemde hastalığın belirtilerini azaltmak için bireysel düzeyde alınacak önlemlerle zihinsel işlevlerin güçlendirilebileceğinin tartışıldığına dikkat çeken B2Press'in Alzheimer hastalarıyla yapılan anketten edindiği bilgilere göre, neredeyse 3 kişiden ikisinin -yüzde 64- kişiselleştirilmiş bir yol haritaları bulunmuyor.

DİJİTAL CİHAZ KULLANIMI İNSANLARIN BİLGİLERİ HATIRLAMASINA YARDIMCI OLABİLİR

B2Press, incelediği araştırmalar neticesinde dijital cihaz kullanımının Alzheimer gibi bilişsel bozukluklara yol açan hastalıklara karşın unutkanlığı önlediğini, insanların bilgileri depolamasına ve hatırlamasına yardımcı olabildiğini tespit etti. Londra Üniversitesi (UCL) Bilişsel Sinirbilim Enstitüsü'nün 158 kişiyle yürüttüğü bir çalışmanın raporunda, sinirbilimcilerin teknolojinin aşırı kullanımının bilişsel yeteneklerin bozulmasına ve 'dijital bunamaya' neden olabileceği yönündeki endişelerinden bahsedildi. Oysa yapılan çalışmanın bulguları, dijital bir cihazı harici bellek olarak kullanmanın, insanların yalnızca cihaza kayıtlı bilgileri hatırlamasına yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda kaydedilmemiş bilgileri de hatırlamalarını desteklediğini gösterdi.

AKILLI CİHAZLAR, BİLİŞSEL BOZUKLUKLARA KARŞI ÇOK YÖNLÜ DESTEKLEYİCİ ARAÇ

B2Press, Alzheimer'a karşı bireysel olarak alınabilecek önlemlere ilişkin yaptığı incelemelerden hareketle, akıllı cihazların unutkanlık üzerindeki olumlu etkisini vurgulayarak bunların bilişsel bozukluklara karşın çok yönlü destekleyici araçlar olarak gösterildiğini belirtti. Önlem alınmadığı takdirde ilerleyecek Alzheimer hastalığının belirtileri eşyaları kaybetme, konulan yeri unutma, herhangi bir mekanda ya da yolda kaybolma, kafa karışıklığı, nesnelerin ismini unutma, diyalogları takip etmekte zorlanma, rutin işleri yerine getirmede güçlük çekmek olarak açıklandı.