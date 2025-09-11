Akkuyu Nükleer ve Sağlık Kuruluşları Acil Durum İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

AKKUYU Nükleer A.Ş. ile bölgenin sağlık kuruluşları acil durumlara etkili müdahale algoritmaları oluşturmak ve uygulamak amacıyla iş birliği yapacaklarını aktardı.

Mersin Bölge Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Radyasyon Güvenliği Danışma Konseyi üyeleri, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Heyette, acil tıp hizmetlerinin yöneticileri ve bölgedeki devlet hastanelerinin temsilcileri de yer aldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çevrenin ve halk sağlığının güvenliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin yapım ve sonraki işletme aşamalarında en yüksek önceliğe sahiptir. Sağlık da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yerel makamlarla iş birliğimizi sürekli geliştiriyoruz. Uzmanlarımızın Mersin ilindeki sağlık kuruluşlarının temsilcileriyle kurduğu yakın etkileşim, herhangi bir durumda hızlı ve uyumlu hareket edebilecek etkili mekanizmalar oluşturmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret çerçevesinde bir çalışma toplantısı düzenlendi. Heyet ayrıca Akkuyu NGS'nin ana tesisleri ile sağlık merkezi, acil durum yönetim merkezi ve mobil kriz merkezini de görme fırsatı buldu. Çalışma toplantısında Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanları, Akkuyu NGS'nin inşaat sürecine, sağlık hizmetleriyle iş birliği düzenlemelerine ve projede tıbbi müdahale algoritmalarının geliştirilmesine ilişkin sunumlar yaptı.

Toplantıda, taraflar bölgedeki devlet sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon mekanizmalarını ve Akkuyu NGS sahasında ve dışında sağlık personelinin uyumlu çalışmasını sağlamak için sorumluluk alanlarının dağılımını detaylıca ele aldı. Katılımcılar ayrıca bölgesel sağlık planlarının Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin yönetmelikleriyle entegrasyonunu ve Aralık 2025'te planlanan büyük ölçekli acil durum tatbikatlarına hazırlığı değerlendirdi. Çalışma toplantısı, sağlık hizmetleri ve halk sağlığının korunması alanında iş birliğini ilerletmek için bir yol haritası belirlenmesine olanak sağladı.

Toplantı sonunda, bölgedeki sağlık kuruluşlarından temsilciler, Akkuyu Nükleer'in acil durum müdahale alanındaki iş birliği yaklaşımlarını olumlu bir şekilde değerlendirdi.