Haberler

Akkuyu Nükleer ve Sağlık Kuruluşları Acil Durum İş Birliği İçin Bir Araya Geldi

Akkuyu Nükleer ve Sağlık Kuruluşları Acil Durum İş Birliği İçin Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akkuyu Nükleer A.Ş., sağlık kuruluşlarıyla acil durum müdahale algoritmaları oluşturmak amacıyla iş birliği yapacağını açıkladı. Mersin Bölge Sağlık Müdürlüğü ile yapılan toplantı, sağlık hizmetleri ve halk sağlığının korunmasına yönelik önemli adımlar atılması için bir yol haritası belirledi.

AKKUYU Nükleer A.Ş. ile bölgenin sağlık kuruluşları acil durumlara etkili müdahale algoritmaları oluşturmak ve uygulamak amacıyla iş birliği yapacaklarını aktardı.

Mersin Bölge Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Radyasyon Güvenliği Danışma Konseyi üyeleri, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Heyette, acil tıp hizmetlerinin yöneticileri ve bölgedeki devlet hastanelerinin temsilcileri de yer aldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çevrenin ve halk sağlığının güvenliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin yapım ve sonraki işletme aşamalarında en yüksek önceliğe sahiptir. Sağlık da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yerel makamlarla iş birliğimizi sürekli geliştiriyoruz. Uzmanlarımızın Mersin ilindeki sağlık kuruluşlarının temsilcileriyle kurduğu yakın etkileşim, herhangi bir durumda hızlı ve uyumlu hareket edebilecek etkili mekanizmalar oluşturmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret çerçevesinde bir çalışma toplantısı düzenlendi. Heyet ayrıca Akkuyu NGS'nin ana tesisleri ile sağlık merkezi, acil durum yönetim merkezi ve mobil kriz merkezini de görme fırsatı buldu. Çalışma toplantısında Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanları, Akkuyu NGS'nin inşaat sürecine, sağlık hizmetleriyle iş birliği düzenlemelerine ve projede tıbbi müdahale algoritmalarının geliştirilmesine ilişkin sunumlar yaptı.

Toplantıda, taraflar bölgedeki devlet sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon mekanizmalarını ve Akkuyu NGS sahasında ve dışında sağlık personelinin uyumlu çalışmasını sağlamak için sorumluluk alanlarının dağılımını detaylıca ele aldı. Katılımcılar ayrıca bölgesel sağlık planlarının Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin yönetmelikleriyle entegrasyonunu ve Aralık 2025'te planlanan büyük ölçekli acil durum tatbikatlarına hazırlığı değerlendirdi. Çalışma toplantısı, sağlık hizmetleri ve halk sağlığının korunması alanında iş birliğini ilerletmek için bir yol haritası belirlenmesine olanak sağladı.

Toplantı sonunda, bölgedeki sağlık kuruluşlarından temsilciler, Akkuyu Nükleer'in acil durum müdahale alanındaki iş birliği yaklaşımlarını olumlu bir şekilde değerlendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Bahçeli: Önümüzdeki günler provokasyona açık ve yatkındır, kaos meraklıları var

Bahçeli'den önümüzdeki günler için endişelendiren sözler
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
Can Holding'e yönelik soruşturmada 121 şirkete kayyum atandı

Can Holding operasyonunda 121 şirkete kayyum! Listede dev markalar var
Bir gecede her şeyini kaybetti! İşte hayatı 'Sır' olan Kenan Tekdağ'ın bilinmeyenleri

İşte hayatı "Sır" olan Kenan Tekdağ'ın bilinmeyenleri
Resmi açıklamanın eli kulağında! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding operasyonunda gözaltı kararı verilen 10 isim! Aralarında Kenan Tekdağ da var

Can Holding operasyonunda gözaltı kararı verilen 10 isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.