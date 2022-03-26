Tüm Türkiye'yi hayrete düşürecek olay! Tam 1 yıldır acıkmıyor - Haberler

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Tüm Türkiye'yi hayrete düşürecek olay! Tam 1 yıldır acıkmıyor

İhlas Haber Ajansı - Semih Can Yılmaz - Sağlık
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Serhat Saltık'ın başına gelenler, duyanları hayrete düşürdü. Bir gece aniden uyanmasıyla birlikte açlık duygusunu kaybeden Saltık, tam 1 yıldan bu yana açlık hissi yaşamıyor.

Pamukkale ilçesinde yaşayan Serhat Saltık, hayatında her şey yolunda giderken bir anda açlık duygusunu kaybetti. Hastalığına çözüm bulmak için kendi imkanları doğrultusunda Türkiye'de birçok doktora başvuran Saltık, aldığı cevaplar karşısında şaşkına döndü. Saltık'a doktorlar tarafından verilen cevaplar "Şu ana kadar böyle bir durumla karşılaşmadık", "Ne tıp kitabında böyle bir şey okuduk ne de doktorluk hayatımda böyle bir hastaya rastladım" şeklinde oldu.

Bir süre sonra kilo kaybı yaşamaya başlayan 23 yaşındaki Serhat Saltık, iştahsızlık problemini başka bir doktora anlatmasıyla mama şeklinde besinlerle hayata tutunmaya çalıştı. Tanı konulamayan bir hastalığa yakalanan Saltık cerrahi operasyon yapılarak vücudunda biyopsi yapılarak doku örneği alındı. Doktorlara başvurmaya devam eden genç bir an önce sağlığına kavuşmak ve yarıda bıraktığı eğitimine devam etmek istiyor.

Tüm Türkiye'yi hayrete düşürecek olay! Tam 1 yıldan bu yana karnı acıkmıyor

İstanbul'da matematik öğretmenliği okuyan ve tanı konulamayan hastalığına çare bulmak için Türkiye'de birçok doktora giden Serhat Saltık, eğitimini yarıda bıraktığını açıkladı. Ailesinin yanına dönerek evde zorunlu olarak tükettiği besinlerden kurtulmak isteyen Saltık, "Bir anda acıkma ve iştahımı kaybetme ile başladı. Doğal olarak her insanın her gün yaşamış olduğu acıkma fonksiyonunu yaşamamaya başladım. Bu süreç giderek arttı, ilk başlarda belirli bir süre gidip tekrar geri geliyordu. Sonrasında ise daha uzun gidip geri geliyordu. Bu şekilde ilerlerken artık tamamen acıkmamaya başladım. Yaklaşık olarak bir yılı buluyor. Doktorların vermiş olduğu besleyici besin içerikli mamalar var onlarla beslenmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'yi hayrete düşürecek olay! Tam 1 yıldan bu yana karnı acıkmıyor

Saltık, sözlerine şöyle devam etti: "Birde zoraki olarak hayatta kalmak için zorlayarak ekmek ve su tüketiyorum. Doktorların bana verdikleri cevaplar şu şekilde oldu, 'Şu ana kadar ne tıp kitaplarında biz bu şekilde bir şey okuduk nede doktorluk hayatımız boyunca bu şekilde bir vakaya rast geldik. Gerçekten bizde çok şaşkınız' dediler. Hastalığım çok ilerleyince ben eğitimime devam edemeyip tabi sürekli doktorlara gitmem gerekince şehir şehir, hastane hastane doktor gezmeye başladım. Bu sebeple eğitimime devam edemeyip okulumu dondurdum ve eğitimime ara verdim. Buradan doktorlara sesleniyorum, ellerinden bir şey geliyorsa beni bu durumdan kurtara bileceklerine inanıyorlarsa lütfen ellerimden tutsunlar bana bir çıkış yolu göstersinler bana yardım eli uzatılırsa çok sevinirim. "

Tüm Türkiye'yi hayrete düşürecek olay! Tam 1 yıldan bu yana karnı acıkmıyor

İhlas Haber Ajansı / Semih Can Yılmaz - Sağlık

Denizli, Türkiye, Doktora, Saltık, Sağlık, Haberler

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Yorumlar (3)

ERKAN :

iyi mi kötü mü bilemedim :)

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Acıkma hissini beyine ileten sinirsel ağda problem var gibi görünüyor tez zamanda şifalar diliyorum

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Mert Kaya:

Uzaktan eğitim dedikleri bu olsa gerek :D prof olmuş tanı teşhis bile koydu mübarek. Nasıl gördün hocam banada söylermisin birkaç kişiye bakıcam uzaktan.

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