Tüm Türkiye'yi hayrete düşürecek olay! Tam 1 yıldır acıkmıyor

Pamukkale ilçesinde yaşayan Serhat Saltık, hayatında her şey yolunda giderken bir anda açlık duygusunu kaybetti. Hastalığına çözüm bulmak için kendi imkanları doğrultusunda Türkiye'de birçok doktora başvuran Saltık, aldığı cevaplar karşısında şaşkına döndü. Saltık'a doktorlar tarafından verilen cevaplar "Şu ana kadar böyle bir durumla karşılaşmadık", "Ne tıp kitabında böyle bir şey okuduk ne de doktorluk hayatımda böyle bir hastaya rastladım" şeklinde oldu.

HASTALIĞA TANI KONULAMADI

Bir süre sonra kilo kaybı yaşamaya başlayan 23 yaşındaki Serhat Saltık, iştahsızlık problemini başka bir doktora anlatmasıyla mama şeklinde besinlerle hayata tutunmaya çalıştı. Tanı konulamayan bir hastalığa yakalanan Saltık cerrahi operasyon yapılarak vücudunda biyopsi yapılarak doku örneği alındı. Doktorlara başvurmaya devam eden genç bir an önce sağlığına kavuşmak ve yarıda bıraktığı eğitimine devam etmek istiyor.

"HER İNSAN GİBİ ACIKAMIYORUM"

İstanbul'da matematik öğretmenliği okuyan ve tanı konulamayan hastalığına çare bulmak için Türkiye'de birçok doktora giden Serhat Saltık, eğitimini yarıda bıraktığını açıkladı. Ailesinin yanına dönerek evde zorunlu olarak tükettiği besinlerden kurtulmak isteyen Saltık, "Bir anda acıkma ve iştahımı kaybetme ile başladı. Doğal olarak her insanın her gün yaşamış olduğu acıkma fonksiyonunu yaşamamaya başladım. Bu süreç giderek arttı, ilk başlarda belirli bir süre gidip tekrar geri geliyordu. Sonrasında ise daha uzun gidip geri geliyordu. Bu şekilde ilerlerken artık tamamen acıkmamaya başladım. Yaklaşık olarak bir yılı buluyor. Doktorların vermiş olduğu besleyici besin içerikli mamalar var onlarla beslenmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"DOKTORLAR BİLE ANLAM VEREMEDİ"

Saltık, sözlerine şöyle devam etti: "Birde zoraki olarak hayatta kalmak için zorlayarak ekmek ve su tüketiyorum. Doktorların bana verdikleri cevaplar şu şekilde oldu, 'Şu ana kadar ne tıp kitaplarında biz bu şekilde bir şey okuduk nede doktorluk hayatımız boyunca bu şekilde bir vakaya rast geldik. Gerçekten bizde çok şaşkınız' dediler. Hastalığım çok ilerleyince ben eğitimime devam edemeyip tabi sürekli doktorlara gitmem gerekince şehir şehir, hastane hastane doktor gezmeye başladım. Bu sebeple eğitimime devam edemeyip okulumu dondurdum ve eğitimime ara verdim. Buradan doktorlara sesleniyorum, ellerinden bir şey geliyorsa beni bu durumdan kurtara bileceklerine inanıyorlarsa lütfen ellerimden tutsunlar bana bir çıkış yolu göstersinler bana yardım eli uzatılırsa çok sevinirim. "