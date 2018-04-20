Sağlık-Sen Masa Tenisi Turnuvası Düzenledi

Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi tarafından 2. Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Bu yıl 2'cisi düzenlenen Bay-Bayan Masa Tenisi Turnuvası Adıyaman Gençlik Merkezinde düzenlendi. Üç gün süren turnuvalara 36 erkek, 18 bayan katıldı. Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler ve plaket takdim edildi.

Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yasin Barutçu, "Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak düzenlemiş olduğumuz, 2. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvasının finalini büyük bir coşku ile gerçekleştirdik. Bizler Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi olarak Hakkın ve Emeğin mücadelesini verirken, sosyal ve kültürel anlamda yapılan etkinlikleri de önemsiyoruz. Masa tenisi turnuvamıza katılım gösteren, izleyen ve katkı sunan sağlık çalışanlarımıza, turnuvamızın ödül törenine katılıp bizleri yalnız bırakmayan değerli kurum amirlerine, turnuvamızı gerçekleştirmemizde her türlü katkıyı sunan Gençlik Merkezi ve Spor İl Müdürlüğü yöneticilerine teşekkür ederiz" dedi.

Sağlık çalışanları da düzenledikleri turnuvadan dolayı Yasin Barutçu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. - ADIYAMAN