Yeni Aslan Cicaldau turp gibi çıktı! Kulübün efsanesi Hagi'ye de bir mesaj yolladı
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Yeni Aslan Cicaldau turp gibi çıktı! Kulübün efsanesi Hagi'ye de bir mesaj yolladı

Yeni Aslan Cicaldau turp gibi çıktı! Kulübün efsanesi Hagi'ye de bir mesaj yolladı
Haberler.com - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Galatasaray'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Alexandru Cicaldau, sponsor hastanemiz Vadistanbul Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçti" ifadeleri kullanıldı. Cicaldau, "Hocalığımı yapan Hagi'yi mahcup etmeyeceğim" dedi.

Sarı-Kırmızılı kulüp Alexandru Cicaldau'nun transferi için 6 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurmuştu. Öte yandan Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun serbest kalma bedelini 25 milyon euro olarak belirledi.

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"HAGI VE POPESCU'YU UTANDIRMAYACAĞIM"

Cicaldau, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolünden geçen Aslan'ın yeni on numarası Cicaldau'dan ilk mesaj: Hagi'yi mahcup etmeyeceğim

ANTRENMANA ÇIKTI

Rumen on numara bu sabah ilk kez takımla birlikte çalıştı. 24 yaşındaki futbolcuyu takım arkadaşları çok sıcak şekilde karşıladı.

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