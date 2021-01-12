Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
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Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi

12.01.2021 00:16 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:30

Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ek ödeme yapılacak sağlık çalışanlarının kapsamını Sağlık Bakanlığı belirleyecek.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

KAPSAMI BAKAN KOCA BELİRLEYECEK

Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belirleyecek. Ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

EK ÖDEME 2 AY DAHA UZATILDI

Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti. Yeni kararla birlikte ek ödeme imkanı, Kasım ve Aralık aylarında da uzatılmış oldu.

Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
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