Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı

Sağlık Bakanlığı 19 Haziran'da telefonlara gönderdiği kısa mesaj ile aile hekimlerine randevu almadan da muayene olabileceğini bildirmişti.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aile hekimi Dr. Recep Koç, Sağlık Bakanlığının bugüne dek hastaların aile hekimlerine, randevu alarak (MHRS-Merkezi Hasta Randevu Sistemi) muayenelerini olmalarını teşvik ettiğini ancak geçen hafta gelen bakanlık mesajıyla bu sistemin değişmeye başladığını söyledi.

"SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAYACAK"

Aile sağlığı merkezlerine başvuran her hastanın sağlık sorunları özveriyle giderilmeye çalışılırken Sağlık Bakanlığının kendi getirdiği sistemi bile tahrip ettiğini ve bu uygulamanın sağlıkta şiddeti körükleyeceğini öne süren Dr. Koç, şunları söyledi:

"Randevu sistemi hasta ve hekimin zamanını daha kullanması, koruyucu sağlık hizmetlerine daha çok zaman ayrılabilmesi, sağlık hizmetinin daha verimli ve kaliteli olması için önemli. Randevusuz muayene, sıra kuyrukları, bekleme süresinin uzaması, poliklinik kapılarındaki yoğunluklar, kapasiteyi aşacak hasta sayısı muayene süresini düşüreceği gibi teşhis ve tedaviyi de etkileyecek. Asli görevimiz olan aşıların yapılması, bebek, çocuk ve gebe izlemleri, periyodik okul muayeneleri, kanser taramaları vb. koruyucu sağlık hizmetleri de aksayacak."