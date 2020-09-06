Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak
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Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan sağlık personeline 3 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Ek ödeme kapsam ve oranını bakan belirleyecek. Ayrıca, görevinden dolayı virüse yakalanan personelin çalışmadığı günler mesai içi sayılacak.

06.09.2020 00:31 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:46

Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesislerinde görevli personele 1 Ağustos'tan itibaren 3 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Ek ödeme kapsam ve oranını bakan belirleyecek. Ek ödeme, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

VİRÜSE YAKALANAN PERSONELİN ÇALIŞMADIĞI GÜNLER MESAİ İÇİ SAYILACAK

Görev sırasında veya görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan sağlık personelinin çalışmadığı günler mesai içi sayılacak.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak

AİLE HEKİMLERİNE DE 3 AY BOYUNCA EK ÖDEME YAPILACAK

Öte yandan, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; aile hekimlerine 3 ay boyunca net 3 bin TL ek ödeme yapılacak. Aile sağlığı çalışanlarına ise 850 TL ek ödeme kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak

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