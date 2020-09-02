HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Bilim Kurulu, Süper Lig'de ilk yarının seyircisiz olmasını önerdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ekim ayından itibaren stadyumlara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair verdiği karar sonrası konu hakkında açıklamalarda bulundu. Koca, Bilim Kurulu'nun ligin ilk yarısının seyircisiz olması üzerine bir öneri yaptığını ve duruma yaklaşımlarının bu şekilde olduğunu ifade etti.

02.09.2020 21:03 | Son Güncelleme: 02.09.2020 21:44

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de liglerin ilk yarısı boyunca maçların seyircisiz oynanması konusunda Bilim Kurulu'nun öneride bulunduğunu duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında kendisine gelen soruları yanıtlayan Koca, Türkiye'de futbol liglerinin ilk yarısı boyunca maçların seyircisiz oynanması yönünde öneride bulunduklarını açıkladı ve "Futbolla ilgili Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Bu dönemde belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerine yer verdi.

SINIRLI SAYIDA SEYİRCİ ALINACAK

Kendi içinde özerk bir yönetim olan ve liglerin durumuna kendisi karar veren Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz haftalarda 2020/21 sezonunda ekim ayından itibaren stadyumlara sınırlı sayıda seyirci alınacağını duyurmuştu. Ligin 4. haftasından itibaren stadyumların yüzde 30'u dolacak şekilde taraftarlar, karşılaşmaları yerinden izleyebilecek.

Bilim Kurulu, Süper Lig'de ilk yarının seyircisiz olmasını önerdi

İlgili Haberler

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı
Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı
Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti, 1596 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti, 1596 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (2)
RÜSTEM EROL: Bilim kurulu sen bu işe karışma. Millet maskesini çenesinde, bileğinde, kolunda takıp geziyor onu engelle gücün yetiyorsa var yok bir futbol zevkimiz var ona karışma.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OĞUZ: Halkı ve sağlığımızı düşünen bi federasyon olsaydi maçları trt den yayinlanirdi halk evinden izler virüs yayilmazdi... Bakalim böyle bir hareket yapabilcekler mi ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Şener Demet Akalın Okan Bayülgen Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Eylül Samsun İtalya
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu, Süper Lig'de ilk yarının seyircisiz olmasını önerdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 21:45:02. #1.14#
title