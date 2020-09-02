Bilim Kurulu, Süper Lig'de ilk yarının seyircisiz olmasını önerdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ekim ayından itibaren stadyumlara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair verdiği karar sonrası konu hakkında açıklamalarda bulundu. Koca, Bilim Kurulu'nun ligin ilk yarısının seyircisiz olması üzerine bir öneri yaptığını ve duruma yaklaşımlarının bu şekilde olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de liglerin ilk yarısı boyunca maçların seyircisiz oynanması konusunda Bilim Kurulu'nun öneride bulunduğunu duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında kendisine gelen soruları yanıtlayan Koca, Türkiye'de futbol liglerinin ilk yarısı boyunca maçların seyircisiz oynanması yönünde öneride bulunduklarını açıkladı ve "Futbolla ilgili Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Bu dönemde belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur" ifadelerine yer verdi.

SINIRLI SAYIDA SEYİRCİ ALINACAK

Kendi içinde özerk bir yönetim olan ve liglerin durumuna kendisi karar veren Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz haftalarda 2020/21 sezonunda ekim ayından itibaren stadyumlara sınırlı sayıda seyirci alınacağını duyurmuştu. Ligin 4. haftasından itibaren stadyumların yüzde 30'u dolacak şekilde taraftarlar, karşılaşmaları yerinden izleyebilecek.