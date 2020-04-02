Sağık turizmi salgından nasıl etkileniyor? Dr. Servet Terziler DÜNYA canlı yayınında DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında sağlık turizminde son yaşanan gelişmeleri Dünya Gazetesi Youtube canlı yayınında değerlendiriyor.

DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında sağlık turizminde son yaşanan gelişmeleri Dünya Gazetesi Youtube canlı yayınında değerlendiriyor. Kaynak: Dunya.com