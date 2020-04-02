Sağık turizmi salgından nasıl etkileniyor? Dr. Servet Terziler DÜNYA canlı yayınında
DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında sağlık turizminde son yaşanan gelişmeleri Dünya Gazetesi Youtube canlı yayınında değerlendiriyor.
02.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:10
DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında sağlık turizminde son yaşanan gelişmeleri Dünya Gazetesi Youtube canlı yayınında değerlendiriyor.
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Kaynak: Dunya.com