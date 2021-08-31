Saffet Akyüz: "TFF 3. Lig'de var olan 25 yaş sınırı amacının dışına çıkmıştır"
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Saffet Akyüz: "TFF 3. Lig'de var olan 25 yaş sınırı amacının dışına çıkmıştır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Saffet Akyüz: "TFF 3. Lig'de var olan 25 yaş sınırı amacının dışına çıkmıştır" Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, TFF 3.

- Saffet Akyüz: "TFF 3. Lig'de var olan 25 yaş sınırı amacının dışına çıkmıştır"

İSTANBUL - Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, TFF 3. Lig'deki 25 yaş sınırının değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Altyapıdan gelen oyuncular oynasın diye diğer oyunculara kota koymak o oyuncuları bence geliştirmez. Genç oyuncuları oynatmak isteyen kulüplerin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır" dedi.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, TFF 3. Lig'de var olan 25 yaş sınırının amacının dışına çıktığını dile getirdi. Söz konusu kuralın gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Akyüz, "Eğer genç oyuncuları daha çok sahada görmek istiyorsak onlara altyapıda iyi bir eğitim, iyi antrenörler, tesisler sağlamak zorundayız. Profesyonel hayatta ise sorunsuz bir kulüp, iyi bir rekabet, gençlere önem veren antrenörlerle çalışma imkanı sunmak zorundayız. Yoksa altyapıdan gelen oyuncular oynasın diye diğer oyunculara kota koymak o oyuncuları bence geliştirmez. Genç oyuncuları oynatmak isteyen kulüplerin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır. İstedikleri kadar genç oyuncuyu oynatabilirler. Ligimizde Altınordu, Bursaspor ve Derince gibi kulüpler bu şekilde oyuncu oynatmaktalar. 7 Eylül'de transfer sezonu kapanıyor ve yaş sınırıyla pek çok oyuncu futbol hayatını sonlandırmak zorunda kalabilir. Bu kuralın acilen gözden geçirilmesi ve mümkünse genişletilmesi veya değiştirilmesi gerekmektedir. Örnek olarak; Kerem Aktürkoğlu kariyerinin en güzel yıllarında olmasına rağmen eğer 3. Lig'de oynasaydı şu an 2 yıl sonra bu kotanın içine girecekti" ifadelerini kullandı.

Saffet Akyüz: 'TFF 3. Lig'de var olan 25 yaş sınırı amacının dışına çıkmıştır'
Saffet Akyüz: 'TFF 3. Lig'de var olan 25 yaş sınırı amacının dışına çıkmıştır'
Saffet Akyüz: 'TFF 3. Lig'de var olan 25 yaş sınırı amacının dışına çıkmıştır'
Saffet Akyüz: 'TFF 3. Lig'de var olan 25 yaş sınırı amacının dışına çıkmıştır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Saffet Akyüz: "TFF 3. Lig'de var olan 25 yaş sınırı amacının dışına çıkmıştır" - Haberler Spor
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