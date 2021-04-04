Sadi Çeri: "İstediğimiz taktiği sahaya yansıttık"
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Sadi Çeri: "İstediğimiz taktiği sahaya yansıttık"

İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ - Haberler | Spor

- Sadi Çeri: "İstediğimiz taktiği sahaya yansıttık" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri: "Son vuruşlarda etkili olsak, 3-0 bitebilirdi" Beşiktaş'ı sahasında 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Sadi Çeri maçın ardından konuştu.

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- Sadi Çeri: "İstediğimiz taktiği sahaya yansıttık"

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri:

"Son vuruşlarda etkili olsak, 3-0 bitebilirdi"

İSTANBUL - Beşiktaş'ı sahasında 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Sadi Çeri maçın ardından konuştu. Taktik anlayışı sahaya yansıttıklarını söyleyen Çeri, "Son vuruşlarda daha iyi olsaydık, daha farklı bir galibiyet olabilirdi" diye konuştu.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Sadi Çeri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçı değerlendiren Çeri, "Bugün bizim açımızdan çok güzel oldu. 3 puana ihtiyacımız vardı. Bunu da aldık. Oyuna baktığımızda taktik olarak hazırlandığımız şekilde sahaya çıktık. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Ellerinden gelen bütün özveriyi verdiler" ifadelerini kullandı.

Çeri, maçın ardından Aytaç Kara ile Kulübün CEO'su Serkan Reçber'in tartışmasıyla ilgili soruya ise "Bugün lideri yendik, oyunun içinde kalan kısmıyla ilgilenirsek daha iyi olur. Tansiyon yükseldiği için her türlü tepki ortaya çıkabilir" dedi.

"Daha farklı olabilirdi"

Son vuruşlarda daha dikkatli olmaları gerektiğini sözlerine ekleyen Sadi Çeri, "Taktiğimizi çalışıyoruz. Son vuruşlarda oyuncunun becerisine kalmış bir durum. Thelin penaltıyı atsa durum farklı olurdu, belki 3-0, 4-0'a gidebilirdi. Oyuncuların taktik disiplini gayet iyiydi. Son vuruşlardaki pozisyonları daha çok geliştirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Düşme hattıyla aralarında 2 puan bulunmasına karşın bu bölgeyle ilgilenmediklerini de söyleyen Çeri, "Aklımıza tehlike çanlarını getirirsek sıkıntı olur. Baskı, stres hissetmiyoruz. Şenol hocanın önderliğinde çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Tek isteğimiz oynadığı oyundan keyif alan, izleyene keyif veren bir oyuncu grubu oluşturmak. Birlikte bir aile gibi yapan bir takım olmak istiyoruz. Bunun dışında diğer takımların durumlarına bakmıyoruz. Her maçımızdan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Sadi Çeri: 'İstediğimiz taktiği sahaya yansıttık'
Sadi Çeri: 'İstediğimiz taktiği sahaya yansıttık'
Sadi Çeri: 'İstediğimiz taktiği sahaya yansıttık'
Sadi Çeri: 'İstediğimiz taktiği sahaya yansıttık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BOZHAN MEMİŞ

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