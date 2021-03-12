Sadettin Saran, Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyor
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Sadettin Saran, Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyor

12.03.2021 14:32 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:52

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Süper Lig'in yayın hakları için ilgili olduklarını söyledi. Saran, "Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız" ifadelerini kullandı.

Ünlü iş insanı Sadettin Saran, Spor Toto Süper Lig'in yayın haklarını alma niyeti içinde olduklarını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Saran, karar vermeden önce şartnameye bakacaklarını dile getirdi.

"NİYETİMİZ VAR"

Uçankuş TV'ye konuşan Saran, Süper Lig yayın hakları ihalesiyle ilgili verdiği demeçte yeşil ışık yaktı. Sadettin Saran, "Süper Lig'i almayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, ''Biz hem çekim, hem içerik işinde varız. Türkiye dahil birkaç tane ülkenin futbol çekimlerini de yapıyoruz. Bizim dolaylı ve direkt ilgili olduğumuz bir alan bu. Şartnameyi alacağız, inceleyeceğiz ve değerlendireceğiz. Niyetimiz var. Sonuçta iş insanıyız, illa alacağız diye bir şey yok, şartnameye bakacağız" şeklinde konuştu.

Sadettin Saran, Süper Lig'in yayın haklarını almak istiyor
Haber Yorumları (2)
AA: SADETTİN SARAN BU İŞE GİRERSE REKABET OLUR, HELE BİDE MAÇLARI ŞİFRESİZ VERİRSE OFFF. . . . . . . . . .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
FBLİGİ: tff mhk pfdk fbli şimdi de yayıncı kruluş fbli olacak:) maç 0-0 bitse bile 1-0 fb yendi diye yayınlarlar:))))
Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:19:43. #1.14#
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