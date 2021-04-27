Sadakataşı Derneği Tanzanya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı
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Sadakataşı Derneği Tanzanya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı

Sadakataşı Derneği Tanzanya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, Tanzanya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası dağıttı ve iftar yemeği verdi.

Sadakataşı Derneği, Tanzanya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası dağıttı ve iftar yemeği verdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla ramazan çalışmalarını sürdüren dernek, Tanzanya'nın Zanzibar, Kilwa ve Tanga bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulundu.

Bu kapsamda dernek, Kilwa ve Tanga bölgelerinde yaşayan 300 aileye pirinç, şeker, yağ, tavuk, un, hurma ve tuzdan oluşan ramazan kumanyası dağıttı. Dernek, Zanzibar, Kilwa ve Tanga'da kurduğu iftar sofralarında da 800 kişiye yemek verdi.

Ayrıca, Zanzibar'da 6 su kuyusunun açılışını gerçekleştiren derneğin bölgedeki iftar organizasyonları ve yardım faaliyetleri, ramazan boyunca devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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