Sacha Boey: "Galatasaray'ı daha büyük kulüp olduğu için tercih ettim"
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Sacha Boey: "Galatasaray'ı daha büyük kulüp olduğu için tercih ettim"

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

- Sacha Boey: "Galatasaray'ı daha büyük kulüp olduğu için tercih ettim" Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, transfer döneminde İskoç ekibi Celtic'ten teklif aldığını ancak sarı-kırmızılıları daha büyük bir kulüp olduğu için tercih ettiğini söyledi.

- Sacha Boey: "Galatasaray'ı daha büyük kulüp olduğu için tercih ettim"

İSTANBUL - Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, transfer döneminde İskoç ekibi Celtic'ten teklif aldığını ancak sarı-kırmızılıları daha büyük bir kulüp olduğu için tercih ettiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray yarın saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Sacha Boey, "Oynadığım tüm maçlar iyi geçti. Takım olarak da çok iyi sonuçlar aldık. Adaptasyon konusunda arkadaşlarımın sağladığı kolaylıklar bu sürecin iyi geçmesini sağladı. Bu süreçte önceliğim kolektif bir oyun oynamak. Kendimi geliştirmek için buraya geldim. Sahada takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" diye konuştu.

Transfer döneminde İskoç ekibi Celtic'ten teklif aldığını söyleyen 20 yaşındaki futbolcu, "Evet, Celtic'ten transfer teklifi vardı. Burada Galatasaray daha büyük bir takım. İki takıma arasında bir tercih yaparken Galatasaray daha büyük kulüp olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim" dedi.

Galatasaray'daki hedeflerini söyleyen Boey, sarı-kırmızılıları birinci çıkarmak olduğunu ve bu yönde çalıştıklarını ifade etti. Galatasaray'ı çocukluğundan bildiğini söyleyen Fransız futbolcu, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki maçlarını izlediğini belirtti. Sacha Boey, hücuma yardım etmeyi ve ortaya yapıp, gol attırmayı sevdiğini sözlerine ekledi.

Randers maçını da değerlendiren Fransız futbolcu, "Çok önemli bir maç. Gruplara kalmak için bu maçı geçmek istiyoruz. Birinci hedefiniz Avrupa'da oynamak. Bunun için de iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Sacha Boey: 'Galatasaray'ı daha büyük kulüp olduğu için tercih ettim'
Sacha Boey: 'Galatasaray'ı daha büyük kulüp olduğu için tercih ettim'
Sacha Boey: 'Galatasaray'ı daha büyük kulüp olduğu için tercih ettim'
Sacha Boey: 'Galatasaray'ı daha büyük kulüp olduğu için tercih ettim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

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Sacha Boey: "Galatasaray'ı daha büyük kulüp olduğu için tercih ettim" - Haberler Spor
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