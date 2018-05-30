Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

Bu yılki "Sabri Ülker Bilim Ödülü"nün sahibi "Hastalıklarda Kök Hücrelerin Diyetle Kontrolü" başlıklı projesiyle Massachusetts Institute of Technology Kanser Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz'ın oldu.

Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

Bu yılki "Sabri Ülker Bilim Ödülü"nün sahibi "Hastalıklarda Kök Hücrelerin Diyetle Kontrolü" başlıklı projesiyle Massachusetts Institute of Technology Kanser Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz'ın oldu.

Kaynak: Dunya.com

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