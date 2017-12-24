Sabri Sarıoğlu: Duygusal Olarak Etkilendim

Göztepe'nin deneyimli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a karşı oynadığı için duygusal anlamda etkilendiğini söyleyerek, "Sonuçta biz profesyonel futbolcularız, futbolun doğasında bu var. 21 yıldır emek verdiğim Galatasaray kulübüne rakip olarak çıktım" dedi. Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Bu karşılaşmada Sabri Sarıoğlu da eski takımına karşı mücadele etti. Galatasaray, evinde karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göztepe'nin deneyimli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, "Duygusal anlamda etkilenmedim desem yalan olur. Sonuç da biz profesyonel futbolcularız, futbolun doğasında bu var. 21 yıldır emek verdiğim Galatasaray Kulübü'ne rakip olarak çıktım. Bugün puan ya da puanlar almak için gelmiştik iyi de mücadele ettik. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü ilk yarıyı puan ya da puanlarla kapamak istiyorduk. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdiğimize inanıyorum ama ikinci yarı daha iyi olacağız. İyi bir ekibiz, iyi bir takımız. Gerek başkanımız gerek hocamız olsun inanılmaz bir birliktelik var. İnşallah ikinci yarıya iyi başlayıp oyunumuzun üzerine katarak daha da fazla puanlar toplamaya çalışacağız" diye konuştu.



"FATİH HOCA BENİM FUTBOL HAYATIMDA ÖNEMLİ BİR İNSANDIR"



Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in gelişinin sorulması üzerine Sarıoğlu, "Maçtan önce kendisini ziyaret ettim. Sonuç da Fatih hoca benim futbol hayatımda önemli bir insandır. Beni hem direkt A Takımda oynatan hem de milli takıma ilk çağıran hocadır, kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisine hayırlı olsuna gidip başarılar diledim. Tabii ki Fatih hocanın Galatasaray camiası için inanılmaz bir yeri vardır. Gelişi de zaten bugün taraftar bakımından destek bakımından kendini belli etti. Başarılar diliyorum. İnşallah biz de Göztepe olarak ilk yarı gibi ikinci yarı üzerine koyarak daha iyi performans gösteririz" şeklinde konuştu.



"TUDOR İLE HİÇBİR ZAMAN PROBLEM YAŞAMADIM"



Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor ile hiçbir zaman problem yaşamadığını belirtti. Tribünlerin gösterdiği ilgi ile alakalı ise deneyimli futbolcu, "Tabii benim için çok mutluluk verici. Demek ki 21 yıl bunun 15'i profesyonel olan Galatasaray camiasında iyi bir yer edindiğimi gördüm bugün kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



(Oğuzhan Ort - Bora Akyol/ İHA)