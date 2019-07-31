Sabırlı mı, dikkatli mi?
Fed'in bugünkü toplantısında 25 baz puan faiz indirmesi beklenirken, analistlere göre asıl kritik olan Fed'in bundan sonra atacağı adımlar için 'sabırlı' ya da 'dikkatle izliyoruz' ifadelerinden hangisini kullanacağı. Zira ikinci ifade faiz indirimlerinin yakında devamı geleceği anlamına geliyor.
Fed'in bugünkü toplantısında 25 baz puan faiz indirmesi beklenirken, analistlere göre asıl kritik olan Fed'in bundan sonra atacağı adımlar için 'sabırlı' ya da 'dikkatle izliyoruz' ifadelerinden hangisini kullanacağı. Zira ikinci ifade faiz indirimlerinin yakında devamı geleceği anlamına geliyor.
Kaynak: Dunya.com
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