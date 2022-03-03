Sabırlar taştı, Luiz Gustavo'nun sözleşmesi tek taraflı feshediliyor! Tazminatı dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon mukavelesi bitecek Luiz Gustavo'ya, "İndirim yap, yola devam edelim" teklifi yapıldı. Ancak Brezilyalı futbolcu kontrat süresi bitene kadar herhangi bir indirim yapmayacağını ifade etti.

YÖNETİMİN SABRI TAŞTI

Fenerbahçeli yöneticiler Gustavo'nun bu tavrından rahatsız oldu. Sözleşmesinin sonuna kadar alacağı maaş düşünülerek tek taraflı fesih maddesi masaya yatırıldı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe bu maddeyi kullanırsa Gustavo'ya 3.5 milyon euro ödeyecek.

14 MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Brezilyalı futbolcu 14 maçta forma giyemedi. 5 maçta ise kulübede olmasına rağmen şans bulamadı.