Sabırlar taştı, Luiz Gustavo'nun sözleşmesi tek taraflı feshediliyor! Tazminatı dudak uçuklattı - Haberler

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Sabırlar taştı, Luiz Gustavo'nun sözleşmesi tek taraflı feshediliyor! Tazminatı dudak uçuklattı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılma noktasına geldi. Brezilyalı futbolcunun indirime yanaşmaması yönetimi daha da kızdırdı. Gustavo gitmemekte diretirse 3.5 milyon euroluk tek taraflı fesih maddesi uygulanacak.

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon mukavelesi bitecek Luiz Gustavo'ya, "İndirim yap, yola devam edelim" teklifi yapıldı. Ancak Brezilyalı futbolcu kontrat süresi bitene kadar herhangi bir indirim yapmayacağını ifade etti.

Sabırlar taştı, Luiz Gustavo'nun sözleşmesi tek taraflı feshediliyor! Tazminat dudak uçuklattı

YÖNETİMİN SABRI TAŞTI

Fenerbahçeli yöneticiler Gustavo'nun bu tavrından rahatsız oldu. Sözleşmesinin sonuna kadar alacağı maaş düşünülerek tek taraflı fesih maddesi masaya yatırıldı. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe bu maddeyi kullanırsa Gustavo'ya 3.5 milyon euro ödeyecek.

Sabırlar taştı, Luiz Gustavo'nun sözleşmesi tek taraflı feshediliyor! Tazminat dudak uçuklattı

14 MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Brezilyalı futbolcu 14 maçta forma giyemedi. 5 maçta ise kulübede olmasına rağmen şans bulamadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

erman genç :

Yazık ülkemin Paralarına su gibi saçıyorlar, Sonra Devlete Bankalara el açıyorlar, Bu Yönetici Başkan ne ise Zararı karşılamalı hiç bir sorumlulukları yok, Başkan koltuğu ve ego için gelip batırıp gidiyorlar yazıklar olsun

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trol savar:

enayi taraftar sağolsun,stada giderek ve dekoder alarak öder parasını

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