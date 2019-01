Sabancı Ailesinin Bazı Üyeleri Malta Vatandaşı Oldu

Sabancı Ailesi'nin pek çok üyesinin Malta vatandaşlığı aldığı ülkenin Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve kardeşi Çiğdem Sabancı Bilen ile Şevket Sabancı'nın torunları Malta'ya geçen Türk işadamları arasında en dikkat çekici isimler oldu. Abdi İbrahim ve Kurukahveci Mehmet Efendi'nin patronları da Malta'ya yatırımla vatandaş olan isimler arasında yer aldı.

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Sabancı Ailesi'nin bazı üyelerinin Malta vatandaşlığına geçtiğini duyurdu. Habere göre, Malta her yılın sonunda Resmi Gazetesi'nde ülkeden vatandaşlık alanların listesini yayınlıyor. 2018'in son günü de liste yayınlandı. Malta'da her yıl belli sayıda yabancı yatırımcıya vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programa girenlerin isimleri açıklandı. Listede Türkiye'den de dikkat çekici isimler yer aldı.

Sabancı Ailesi'nden Malta vatandaşı olanlar kimler?

Çeşitli ülkelerden 3 bin kişinin yer aldığı listede Sabancı ailesinden birçok isim var. Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanvekili ünlü işadamı Erol Sabancı'nın kızları Çiğdem Sabancı Bilen ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer listede en çok dikkat çeken isimler oldu. Listede ayrıca Suzan Sabancı Dinçer'in çocukları Ceyda Sabancı Dinçer ve Haluk Akay Sabancı Dinçer ile Çiğdem Sabancı Bilen'in eşi Faruk Bilen ve iki çocuğu Gözdem ve Gizem Bilen de var. Forbes'a göre, Çiğdem Sabancı Bilen'in serveti 1.2 milyar dolar, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'inki ise 1 milyar doların üzerinde kabul ediliyor.

Malta'dan vatandaşlık alanlar arasında Sabancı ailesinden sadece Erol Sabancı'nın kızları yer almıyor. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı'nın torunları Can Köseoğlu, Kazım Köseoğlu, Zeynep Köseoğlu, Irmak Köseoğlu da 2014'te AB'ye giren ülkeden vatandaşlık alanlar arasında.

Rekortmen avukat

Türkiye'deki kazancıyla 2017'de gelir vergisi rekortmenleri arasına 10'uncu sırada yer alan, Twitter'ın da Türkiye'de avukatlığını yapan Gönenç Gürkaynak ile avukat eşi Serra Ayşe Başoğlu Gürkaynak'ın da listede yer alması dikkat çekti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan avukat Gönenç Gürkaynak, bir buçuk yıldır Türk pasaportunun yanı sıra Malta pasaportuna da sahip olduğunu belirtti. Çifte vatandaş olduğunu ifade eden Gürkaynak, "10 yıldır haftada 3 uçuş yapıyorum. Malta pasaportundan kimse vize istemediği için, seyahat kolaylığı beni memnun ediyor" dedi.

Kurukahveciler de Malta vatandaşı oldu

Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla bilinen Akyürek Pazarlama'nın sahipleri Hulusi Kurukahveci, Nezlihan Akyürek Kurukahveci, Hulusi Doruk Kurukahveci de vatandaşlık için Malta'yı seçen Türkler arasında.

Abdi İbrahim'in patronları da dikkat çekti

Malta'dan vatandaşlık alan işadamları sadece Sabancılar'la sınırlı değil. Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, kardeşi Nesrin Esirtgen ve oğlu İbrahim Barut, Orta Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Karamancı, Reha Tekstil'in sahibi Mehmet Reha Demirdağ, Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal da Malta vatandaşlığı'na geçen isimler arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA