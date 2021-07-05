Sabah sporunu aksatmadılar, sporcu oldular
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Sabah sporunu aksatmadılar, sporcu oldular

Sabah sporunu aksatmadılar, sporcu oldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce sporu teşvik etmek amacıyla başlatılan uygulamayla, düzenli yürüyüş yapan kişilere sporcu kartı veriliyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce sporu teşvik etmek amacıyla başlatılan uygulamayla, düzenli yürüyüş yapan kişilere sporcu kartı veriliyor.

Düzce 18 Temmuz Şehir Stadı'nda, her sabah düzenli yürüyüş yaptıkları belirlenen Hilal Türk ve Özcan Başara, "Spora destek olmak ve özendirmek" amacıyla yürütülen uygulama kapsamında sporcu kartı verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla insanlara sporcu kartı çıkartarak, spor yapmaya teşvik ettiklerini söyledi. Vatandaşların günün her saatinde, güvenli şekilde spor yapabilecekleri bir ortam sağladıklarını ifade eden Yazıcı, "İnsanların sağlıklı olabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Sporcu kartı alan vatandaşlarımız bütün tesislerimizden sağlık ve spor adına yararlanabilirler" dedi.

"Yürüyüş yapan herkese sporcu kartı vereceğiz" diyen Yazıcı, şunları söyledi:

"Sporcu kartı sayısı günden güne artıyor. Hedefimiz kişi sayısı değil, her evden bir bireye lisans vermek. İnsanlar sokakta değil, sahalarda, stadyumlarda, spor tesislerinde olsun, bütün gayretimiz ve çabamız bunun için."

Sporcu kartı alan Hilal Türk ise 3 yıldır aksatmadan yürüyüş yaptığını belirterek, "Bu yıl kış çok soğuk geçmesine rağmen yürüyüşlerimi aksatmadım. Sağlıklı bir yürüyüş yaparak insanlara örnek olduğum için Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce bana sporcu kartı verildi. Bunun için çok mutluyum. Sağlığım için her zaman yürüyüş yapacağım" diye konuştu.

Özcan Başara ise rejim yapmaya gerek kalmadan her gün yürüyüş yaparak zayıfladığını kaydederek, "8 yıl önce 100 kiloydum ve şekilsiz bir vücudum vardı. Şimdi ise 85 kiloyum. Şimdi daha önce yediklerimden daha fazlasını yiyorum, rejim yapmıyorum, zayıflamaya çalışmıyorum. Sadece sağlıklı ve mutlu olmak için spor yapıyorum" dedi. - DÜZCE

Sabah sporunu aksatmadılar, sporcu oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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