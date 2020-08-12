Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti Rusya'da tescil edilen aşının ardından altın piyasalarında aşağı yönlü hareket oldu. Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımlarından dolayı gün sonunda 455 liraya demirledi.

Koronavirüs salgınında aşı çalışmalarına ilişkin Rusya'dan pozitif haberlerin gelmesi, altın fiyatlarının aşağı yönlü hareket izlemesine neden oldu. Yurt içinde de hem spot altın hem de dolar/TL kurundaki hareketlerin etkisiyle gram altın fiyatları sabah gördüğü 432 lira seviyesinden 455 liraya yükseldi. Altın tepki alımlarından sonra gün içerinde yine yükseliş trendine girdi. ONS ALTIN, 1860 DOLARA DÜŞTÜ Geçen hafta 2.075 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı 1.900 doların da altına geriledi.Sabah saatlerinde 1.860'ı gören altın, yeniden 1.939 dolara yükseldi. 12 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI Altın Ons Alış fiyatı: 1.938,73 TL Altın Ons Satış fiyatı: 1.939,66 TL Gram Altın Alış Fiyatı: 451,67TL Gram Altın Satış Fiyatı: 455,72 TL Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 732,45TL Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 747,33 TL Tam Altın Alış Fiyatı: 3.012,57TL Tam Altın Satış Fiyatı: 3.043,00 TL PETROL 45 DOLARIN ALTINDA Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün %1 geriledikten sonra yüzde 0,3 artışla 44,54 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü dün %0.8 düştükten sonra yüzde 0,2 yükselerek 41,70 dolarda seyretti.