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Saanen keçileri hem ormanı kurtardı, hem de köylülerin gelirini arttırdı

Saanen keçileri hem ormanı kurtardı, hem de köylülerin gelirini arttırdı Bir saanen keçisi 10 ayda yaklaşık 800 litre süt veriyor Saanen keçileri sayesinde bin 142 futbol sahası büyüklüğündeki yaklaşık 800 hektarlık ormanlık alan kurtarıldı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 1990'lı yıllarda...

13.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:50

Saanen keçileri hem ormanı kurtardı, hem de köylülerin gelirini arttırdı

Bir saanen keçisi 10 ayda yaklaşık 800 litre süt veriyor

Saanen keçileri sayesinde bin 142 futbol sahası büyüklüğündeki yaklaşık 800 hektarlık ormanlık alan kurtarıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 1990'lı yıllarda çıkan orman yangınından sonra köylülerle ortak bir projeye imza atan TEMA Vakfı, kıl keçilerini İsviçre kökenli keçilerle değiştirdi. Küle dönen alan yeniden ağaçlandırıldı ancak kıl keçileri fidelere zarar verdi. Bu nedenle takas projesi devreye girdi ve zarar gören 800 hektarlık alan yeniden ağaçlandırıldı.

Kazdağları'nın kuzey yamacında kalan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü çevresinde bulunan bin 165 hektarlık alanın yaklaşık 800 hektarı bundan yaklaşık 23 yıl önce çıkan orman yangınıyla küle dönmüştü. TEMA Vakfı ise 2000'lı yıllarda bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için çalışma başlattı.

Bin 142 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan kurtarıldı

Bölgede geçimini tarımın yanı sıra hayvancılıkla sağlayan köy halkının kıl keçileri, bu alanda otlatıldığı için bölge bir türlü ağaçlandırılamayınca farklı bir projeye imza atıldı. TEMA Vakfı yetkilileri, köylüleri ikna ederek yerli ırk olan kıl keçileri ile İsviçre kökenli 'saanen' cinsi keçileri değiştirdi. Bu çalışmaların sonucunda bin 142 futbol sahası büyüklüğündeki 800 hektarlık ormanlık alan kurtarılmış oldu.

Öte yandan, yerli ırk olan kıl keçisi yılda 70 kilo süt verirken, İsviçre kökenli saanen cinsi keçiler ise yılda 800 litreye yakın süt veriyor. Böylelikle Türkmenli köyünün hem süt verimi arttı hem de ormanlık alanlar korunmuş oldu.

"Saanen keçileri bölgenin en popüler hayvanıdır"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, "2000 yılında bölgede büyük bir yangın oldu. Kıl keçileri de ormana zararlıydı. Orman yangınından sonra da kıl keçileri takas yöntemiyle yerlerine saanen ırkı verilerek bölgeye dağıtılmaya başladı ve bu süreçten sonra saanen ırkı keçiler yaygınlaşmaya başladı. Şöylede diyebiliriz; saanen ırkı, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünün en popüler hayvanıdır" dedi.

"Buraya Türkiye'nin saanen ırkının başkenti diyebiliriz"

Saanen ırkı keçilerin süt verimlerinin de çok iyi olduğunu belirten Pehlivan, "Buraya, Türkiye'nin saanen ırkının başkenti diyebiliriz. Çünkü süt verimi çok yüksek bir üründür. Hayvan başına yaklaşık 10 ayda 800 litre süt vermektedir. Bu süt veriminden bahsetmemin en büyük sebebi 'Kaliteli Süt Çanakkale'den geçer' projemiz var ama kaliteli süt Bayramiç'ten geçer. Bayramiç sütü olmadan Ezine peyniri olmaz. Çünkü, Kazdağları'nda 111 endemik bitki türü bulunmaktadır. Bu hayvanlar da bitki örtülerinden beslenerek süt verimini arttırmakta" diye konuştu.

"Hayvan başına 10 ayda 800 litre süt alıyoruz"

Türkmenli köyünde uzun yıllar saanen keçisi yetiştiren ve keçilerden süt üretimi elde eden Suat Serim, "Ben bu saanen keçilerinden 90'lı yıllarda 2 tane teke olarak getirdim köye. Bizim maltız kırma keçilerimiz vardı, onlara aşım yaptırdık ve oradan saanen cinsine çevirdik. O yıllardan bu zamana kadar da devam ediyoruz. Saanen keçisinin en büyük özelliği ise süt veriminin yüksek olması. 10 ayda hayvan başına 800 ile 850 litre arasında süt alıyoruz" diye konuştu.

Saanen keçileri hem ormanı kurtardı, hem de köylülerin gelirini arttırdı

Kaynak: İHA

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