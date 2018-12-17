Saadettin Saran'la Aşk Yaşayan Emina Jahovic, Evlilik Sorusu Karşısında Utandı
Mustafa Sandal'dan boşandıktan sonra, iş adamı Saadettin Saran'la yeni bir aşka yelken açan Emina Jahovic, evlilik sorusu karşısında utandı.
Emina Jahovic 10 yıllık eşi Mustafa Sandal'dan geçtiğimiz haziran ayında boşandı. Sırp şarkıcı Emina, boşanmadan kısa bir süre sonra iş insanı Saadettin Saran'la aşk yaşamaya başladı.
BİR ARKADAŞIYLA KAHVE İÇTİ
Sadettin Saran ile güzel bir birliktelik yaşayan şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam Nişantaşı'daydı. Habertürk'ün haberine göre, bir mekanda genç bir erkekle kahve içip sohbet eden Jahovic'e mekan çıkışı yanındaki erkek arkadaşı soruldu.
"BANA ELBİSE DİKECEK"
Şarkıcı, "Kendisi modacım Amor Gariboviç. Bana özel bir gece için harika bir elbise dikecek. Onun ayrıntılarını konuşuyorduk" cevabını verdi.
UTANGAÇ TAVIRLAR SERGİLEDİ
Emina Jahovic, "Sadettin bey ile evlilik düşünceniz var mı? sorusuna utangaç tavırlar ile cevap verirken, "Şu an güzel gidiyor, bakalım" dedi.
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HATUN EVLENIPTE NE YAPACAK. TAKILSIN BIRAZ, ONDAN SIKILINCA BAŞKA BIR YAKISIKLI BULUR. HAYAT TEK BIR KİŞİYLE GEÇİRİLMEYECEK KADAR DEĞERLİ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ne miyde var bazı insanlarda pesCevap Yaz Yayından Kaldır
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bir yanda dul avcısı bir adam, öte tarafta zengin iş adamı avcısı bir kadın!!!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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emina başka adammı yok tu buldugun bumu yanı okadar artıslıgıneCevap Yaz Yayından Kaldır
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güzel gidiomus cakacagı kadar çakmış zaten seninle evlenmesi için aklını yitirmesi lazımCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır