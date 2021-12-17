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Saadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı

Saadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığını açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Sadettin Saran, Fenerbahçe kongresinde başkanlığa aday olacağını söyledi.

İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde konuşan Sadettin Saran, Fenerbahçe kongresinde başkanlığa aday olacağını söyledi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin bir sonraki kongresinde başkanlığa aday alacağını belirten Sadettin Saran, olağanüstü seçimlere karşı olduğunu da söyledi. Saran, "Fenerbahçe'nin durumu daha iyi olabilir, öyle de olacaktır. Bana gelecek olursak, ben hiçbir zaman saklamadım, yönetime gelirken de herkes kendini tanıtıyor, çok heyecanlılar yönetici oldukları için. Ben en gençleriydim yönetim kurulunda. 'Ya faydalı olamazsam' diye düşünüyordum. Fenerbahçe bana çok şey kattı. Ben, 'bir gün hayalim Fenerbahçe başkanlığı' demiştim. 'Ya öyle şey denir mi, başkan yanlış anlar' dediler. Buraya gelip de hayalim bu değil demek sahtekarlık olur. Bu benim hayalim. Ben yarın öbür gün başkan olursam da etrafımda hayali başkanlık olan insanlar istiyorum. Benden sonra onların iyi başkan olması için elimden geleni yaparım. Birincisi Fenerbahçe başkanlığı hayalim. İkincisi ise olağanüstü genel kurullara karşıyım. Onu fırsatçılık olarak görüyorum, bu gerçek Fenerbahçelilik değil. Ortalarda işler kötü gittiğinde bir demecim olmayacak ama şunu sizlerle paylaşayım, bir sonraki olağan kongrede aday olacağım. Her şey değişir, Fenerbahçe şampiyonluğa giderse aday olmam. Ancak bu şartlar böyle devam ederse olacağım" dedi. - İSTANBUL

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