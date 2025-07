TV Plus, bir platform olarak birçok yerel/uluslararası kanalı bünyesinde barındırsa da, S Sport Plus yapısal olarak "uygulama temelli bir içerik servisi" olarak düzenlenmiş. Peki, S Sport Plus TV Plus'ta var mı?

S SPORT PLUS TV PLUS'TA VAR MI?

Popüler spor platformu S Sport Plus, TV Plus üzerinden izlenebilir mi diye merak ediyorsanız: Hayır, S Sport Plus doğrudan TV Plus'ın standart kanal paketi içerisinde yer almıyor. TV Plus'ta yalnızca S Sport ve S Sport 2 gibi sabit kanallar mevcut; S Sport Plus, bu gruba dahil değil.

Bu durum, sosyal medyada da dile getirilmiş; birçok kullanıcı "TV+Plus üzerinden S Sport 1 ve 2'ye ulaşsak da, S Sport Plus için ayrı uygulama gerekiyor" şeklinde paylaşım yapmış.

Her ne kadar TV Plus'ın kanal rehberinde olmasa da, S Sport Plus'ı televizyon ekranınızda izlemenin birkaç yolu var:

• Akıllı TV (Android TV, LG WebOS, Samsung Tizen3.0 ve sonrası) üzerinden doğrudan uygulama yükleyerek.

• Apple TV, Xbox, Chromecast, Mi Box/Sticks gibi medya cihazları aracılığıyla uygulamayı kurma.

• Bilgisayar veya mobil cihaz üzerinden Chromecast/HDMI ya da ekran yansıtma yöntemiyle televizyonunuza yayın aktarmak.

NEDEN TV PLUS'A DAHİL DEĞİL?

TV Plus, bir platform olarak birçok yerel/uluslararası kanalı bünyesinde barındırsa da, S Sport Plus yapısal olarak "uygulama temelli bir içerik servisi" olarak düzenlenmiş. Bu nedenle:

• TV Plus platformu standart bir yayın akışı sunarken,

• S Sport Plus, internet tabanlı abone servisi olarak ayrı çalışıyor.

Bu ayrım, platformların işleyiş biçimleri ve lisans anlaşmaları ile de bağlantılı.