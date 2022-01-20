Ryan Donk eski takımına karşı gol attı - Haberler
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Ryan Donk eski takımına karşı gol attı

Ryan Donk eski takımına karşı gol attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kasımpaşa'da forma giyen Ryan Donk, eski takımı Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa'da forma giyen Ryan Donk, eski takımı Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmada rakip fileleri havalandırdı. Donk golden sonra sevinmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Paşa'nın bir golünü de Ryan Donk kaydetti. Maçın 45+3. dakikasında sahneye çıkan Donk, takımına eşitliği yakalayan golü attı. Daha önce sarı-kırmızılılarda forma giyen 35 yaşındaki futbolcu golden sonra sevinmedi.

Deneyimli futbolcu bu golle bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı.

Maça 11'de başlayan Ryan Donk, 90 dakika sahada kaldı.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Ryan Donk eski takımına karşı gol attı

Ryan Donk eski takımına karşı gol attı

Ryan Donk eski takımına karşı gol attı

Ryan Donk eski takımına karşı gol attı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kasımpaşa, Ryan Donk, Spor, Güncel, Haber

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