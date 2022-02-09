Rüya gerçek olacak! Messi ve Ronaldo aynı takımda buluşuyor

Cristiano Ronaldo ve Messi'nin takım arkadaşı olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. PSG'nin sezon sonunda takımdan ayrılacak Mbappe'nin boşluğunu Ronaldo'yla doldurmak istediği öne sürüldü.

RONALDO, MANCHESTER UNITED'DAN AYRILABİLİR

Ajansspor'un Daily Mirror'dan aktardığı habere göre, Manchester United ve PSG arasında bu yaz Cristiano Ronaldo ve Mauricio Pochettino takası gerçekleşebilir. Cristiano Ronaldo'nun Premier Lig'e dönmesinden bu yana beklentilerini tam anlamıyla karşılayamamasından dolayı süper yıldızın bu sezon Manchester United'dan ayrılabileceği tahmin ediliyor.

MESSI, NEYMAR VE RONALDO AYNI TAKIMDA BULUŞACAK

PSG'nin Ronaldo'ya yönelik uzun yıllardır bir ilgisi var. Mbappe'nin de Real Madrid'e gitmesiyle bu ilgi daha da yoğunlaştı. Ronaldo'nun PSG'ye gelmesi durumunda süper yıldızlar Messi, Ronaldo ve Neymar aynı takımda buluşacak.

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