Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra 8 ülke, Rus uçaklarına hava sahasını kapattı
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Polonya, Estonya, Letonya, İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Litvanya ve Romanya; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya havadan ve karadan saldırısı 3. gününe girerken 8 Avrupa ülkesinde Rus uçaklarına karşı yeni bir hamle geldi. Bu ülkeler arasında Polonya, Estonya, Letonya, İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Litvanya ve Romanya yer alıyor.
Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, bugünden itibaren ülke hava sahasını Rus uçaklarının geçişine kapattığını duyurdu. Açıklamada ülke deniz sahasından da Rus gemilerinin geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.
Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı Taavi Aas, bir sözcüsü aracılığıyla kamu yayıncısı ERR'ye yaptığı açıklamada, Estonya'nın tüm Rus hava yollarının ülkenin hava sahasını kullanmasını yasaklayacağını açıkladı.
Çekya Ulaştırma Bakanı Martin Kupka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkelere dahil olduklarını duyurdu. Kupka, tüm Rus hava taşıyıcılarının Çekya'ya ait bölgeyi kullanmasına son verdiklerini açıkladı.
Polonya, Moldova, İngiltere, Romanya ve Litvanya, hava sahalarını Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya kapatma kararı aldı.
Rusya, Bulgaristan, Polonya ve Çekya'daki havayolu şirketlerine ait uçakların hava sahasına girişini yasakladı. Rusya havacılık kurumu, bu ülkelerin Rus uçaklarına hava sahalarını kapatma kararına aynı şekilde karşılık verileceğini duyurdu. Rusya daha önce de, İngiltere'nin Rus Aeroflot şirketine bağlı uçakları yasaklama kararına misilleme olarak İngiliz uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almıştı. Bu arada Rusya'ya hava sahasını kapatan ülkelere son olarak Letonya, Estonya ve Litvanya'da eklendi. Üç ülkenin ulaştırma bakanlarının hava sahalarını Rusya'ya kapatma konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.