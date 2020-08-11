Rusya'nın Covid-19 aşısı açıklamasıyla değerli metaller düştü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilk Covid-19 aşısının tescilini yaptıklarını açıklamasının ardından, değerli metal fiyatları düştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilk Covid-19 aşısının tescilini yaptıklarını açıklamasının ardından, değerli metal fiyatları düştü.

Analistlere göre, aşının kullanılır duruma gelmesi haberinin ardından, işlemciler değerli metallerin, yakın zamanda rekor düzeylere yükselen fiyatlarından satışa geçtiler.

Değerli metal yatırımcıları aynı zamanda Beyaz Saray yönetiminin, Covid-19 krizi etkilerine karşı hazırlanan yardım paketlerine daha çok kaynak aktarılması konusunda, Demokratlar ile görüşmeye hazır olduğunun açıklanması sonrası gelişmelere de odaklandı.Bu gelişmeler üzerine;Altın yüzde 2.50 düşüşle 1,977.41 dolara düşerek 2,000 doların da altına indi.Gümüş de yüzde 4.65 düşüşle 30 dolar sınırından 27.74 dolar düzyine kadar geriledi.Paladyum ons başına fiyatı da yüzde 3.32 düşüşle 2,150.60 dolar düzeyine indi.

Platin fiyatları da yüzde 2.44 düşüşle 963.45 dolara geriledi.

Kaynak: DHA