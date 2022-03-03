Rusya Milli Takımı ve kulüpleri FIFA oyunlarından çıkarıldı
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna işgaline video oyunu geliştiricilerinden de tepkiler yığıyor. EA Sports'un FIFA ve NHL resmi hesaplarından yaptığı duyuruda Ukrayna halkıyla dayanışma içinde ve futbol dünyasındaki pek çok ses gibi barış ve savaşa son verilmesi çağrısında bulundu.
Popüler video oyunu serisi FIFA ve NHL'in geliştiricisi Ea Sports, Belarus ve Rusya Milli Takım ve kulüplerini EA Sports oyunlarından çıkardığını duyurdu. Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı video oyun geliştiricileri de yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.
EA Sports FIFA ve EA Sports NHL'in 2 Mart tarihinde internet sitelerinden yaptığı "Ukrayna Açıklaması" duyurusunda, EA Sports, Ukrayna halkıyla dayanışma içindedir ve futbol dünyasındaki birçok ses gibi, barış ve Ukrayna'nın işgaline son verme çağrısında bulunuyor." sözlerine yer verdi.
EA Sports'un yaptığı açıklamasının devamında ise FIFA ve UEFA'daki ortaklarının aldığı karar doğrultusunda EA Sports, Rusya Milli Takımı'nı ve tüm Rus futbol kulüplerini EA Sports FIFA oyunlarından çıkarma sürecini başlattığını açıkladı.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Ukraynalı halkın sesi olmak adına Rusya'ya karşı yaptırım uygulama kararı alan EA Sports'un buz hokeyi oyunu NHL, Rusya ve Belarus Milli Takımları'nın ve kulüplerinin önümüzdeki haftalarda oyundan çıkaracağını açıkladı.