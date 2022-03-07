Rusya dost olmayan ülkeleri açıkladı! Liste bir hayli kabarık

Rus hükümeti, dost olmayan yabancı ülkeler listesine onay verdi. Dost olmayan bu ülkelere borçlar Rus Rublesi ile ödenecek.

DOST OLMAYAN ÜLKELER LİSTESİ

Hükümetin onay verdiği dost olmayan ülkeler listesinde, Avustralya, Arnavutluk, Cebelitarık, Mikronezya, Büyük Britanya, AB ülkeleri, İzlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya, Monako, San Marino, Liechtenstein ve ABD yer alıyor.

AMAÇ TEMERRÜTLERİ ÖNLEMEK

Rusya, kararnameyle birlikte temerrütleri önlemeyi amaçlıyor. Kararname kapsamında, Rus şirketlerinin yabancı alacaklılara ruble ile ödeme yapmasına izin verilecek. Bu arada SWAP'ları ruble ile borç ödeme kararının ardından %80 olasılıkla temerrüt fiyatlıyor.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verilmişti. Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanınmıştı.

TEMERRÜT NE DEMEK?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi hâlidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur.