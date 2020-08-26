Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
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Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye ile helikopter teknolojileri ve üretiminde iş birliğine açık olduklarını belirtti.

26.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:57

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Moskova'da düzenlenen "Armiya-2020" etkinliğinde, Türkiye ile helikopter teknolojileri ve üretiminde iş birliğine açık olduklarını dile getirdi. Türkiye'ye yangınla mücadeleye yönelik üç adet Ka-32 helikopteri teslim edildiğine işaret eden Boginskiy, "Aldığımız bilgilere göre oldukça etkililer. Bu iş birliğinin ilk adımıdır." diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Türkiye ile Rusya arasında teknoloji ve üretim konusunda da iş birliği yapılabileceğinin altını çizen Boginskiy, şöyle konuştu:

"Türkiye ile helikopter teknolojileri ve üretiminde iş birliğine açığız. Konu pazar durumu ve üretilecek ürünlerin geleceğiyle ilgili. Bu alanda iş birliğini görüşmeye hazırız. Ekonomik veriler üzerinde kararlar alarak pazar, hacim konularıyla başlamak gerekiyor."

TÜRKİYE İLE ORTAK HELİKOPTER ÜRETİMİ İHTİMAL DAHİLİNDE

Boginsky, geçen yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moskova ziyaretinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından AA'ya yaptığı açıklamada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) üretilen parçaların, Rusya'da kullanılabileceğini belirterek, "Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz." demişti.

"MOTORU GELİŞTİRİLMİŞ BİR HELİKOPTER OLACAK"

Ka-32 helikopterlerinin Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde de kullanıldığını belirten Boginskiy, "Ka-32'lere yönelik talebin artacağını öngörüyoruz. Bu helikopterleri güçlendiriyoruz ve 2022'de kapasitesi, havacılık elektroniği ve motoru daha geliştirilmiş bir helikopter olacak. İş birliğimiz açısından bunu umut vaat eden alanlar arasında görüyoruz ve diğer alanlara da açığız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı

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