Rusya'dan koronavirüs ilacı açıklaması: Gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak
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Rusya'dan koronavirüs ilacı açıklaması: Gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak

Rusya'da (Covid-19) hastalarının tedavisinde kullanılan 3 ilacın eczanelerde satışına izin çıktığı bildirildi.

Rusya'dan koronavirüs ilacı açıklaması: Gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak
19.09.2020 12:25 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:29
Rusya'da (Covid-19) hastalarının tedavisinde kullanılan 3 ilacın eczanelerde satışına izin çıktığı bildirildi. İlaçlardan Areplivir'in eczanede satış fiyatının bin 200 TL olacağı ifade edildi.

Rusya'da koronavirüs tedavisi için geliştirilen 3 ilaç için eczanede satışı için onay çıktı. Koronavirüs ilaçlarının gelecek hafta eczanelerde olması bekleniyor. Etken maddesi Favipiravir olarak açıklanan ilaçlar, daha önce yalnızca hastanelerde ve doktor kontrolünde hastalara verilebiliyor. İlaçlardan Areplivir'in, eczane satış fiyatının 12 bin 320 ruble (yaklaşık 1200 TL) olarak açıklandı. Koronavirin ise 11 bin 550 ruble (yaklaşık 1100 TL) olacağı ifade edildi. Avifavir, Koronavir ve Areplivir olarak açıklanan ilaçların etken maddesi Favipiravir olarak belirtildi. Favipiravir'in Japon bilim adamları tarafından geliştirilen ve patent süresi dolan madde olduğu ifade edilirken, bu nedenle farklı ülkeler etken maddeyi esas alan ilaçlar üretilebiliyor. Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, eczanelerde satışına izin verilen ilaçlar da Favipiravir'in Rus muadilleri olacağı kaydedildi.


- Rusya

Kaynak: DHA

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