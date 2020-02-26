Rusya'dan İdlib görüşmeleriyle ilgili açıklama

26.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:16

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türk heyetiyle görüşmelerde olumlu sonuç beklediklerini söyledi. Bogdanov, "Biz, Suriye'deki savaşın tarafı değiliz. Suriyelilerle, muhalefetle savaşmıyoruz. Aksine, Astana formatındaki diyalog da dahil muhalefetle çok yapıcı bir diyalog içindeyiz." dedi.