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Rusya'dan İdlib görüşmeleriyle ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türk heyetiyle görüşmelerde olumlu sonuç beklediklerini söyledi.

26.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:16
Rusya'dan İdlib görüşmeleriyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türk heyetiyle görüşmelerde olumlu sonuç beklediklerini söyledi. Bogdanov, "Biz, 'deki savaşın tarafı değiliz. Suriyelilerle, muhalefetle savaşmıyoruz. Aksine, Astana formatındaki diyalog da dahil muhalefetle çok yapıcı bir diyalog içindeyiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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